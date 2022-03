Flugzeugabsturz: Boeing mit 132 Insassen in China verunglückt

Peking Laut Staatsmedien ist in China ein Flugzeug der Bauart Boeing-737 mit 132 Menschen an Bord abgestürzt. Die Opferzahl ist noch unklar.

Unglück Flugzeug mit 132 Menschen an Bord in China abgestürzt

Ein Flugzeug der chinesischen Fluggesellschaft Eastern Airlines mit 132 Insassen an Bord ist in Südchina abgestürzt. Wie das chinesische Staatsfernsehen am Montag berichtete, passierte das Unglück in der Nähe von Wuzhou in der südchinesischen Region Guangxi. Über Opfer und Umstände des Unglücks wurde zunächst nichts bekannt.

Das Flugzeug mit der Flugnummer MU5735 war nach ersten Angaben auf dem Weg von Kunming in der Provinz Yunnan nach Guangzhou in der Provinz Guangdong. Bergungstrupps wurden zusammengestellt und zum Unglücksort im Kreis Teng entsandt, wie Staatsmedien berichteten.

Flugzeugabsturz: 132 Menschen an Bord der Maschine

In einem Video, das im chinesischen Internet zirkulierte, war aus der Ferne eine hohe Rauchwolke in den Hügeln zu sehen. Auch wurden Trümmerteile gezeigt, die örtliche Bewohner mit ihren Handys gefilmt haben wollen. Die Echtheit der Videos konnte zunächst nicht bestätigt werden.

Die Luftfahrtbehörde in Peking bestätigte den Absturz. Es seien 132 Menschen an Bord gewesen, einschließlich neun Besatzungsmitglieder. In ersten Berichten war noch von 133 Insassen die Rede gewesen.

Nach Absturz in China entwickelte sich ein Waldbrand

Der Absturz passierte in einem entlegenen und hügeligen Gebiet des Kreises Teng rund 300 Kilometer von Guangzhou. Wenige Minuten nach ersten Berichten über das Unglück wurde der Status des Fluges in einer Handy-Reise-App auf "abgestürzt" verändert. Bei der Maschine handelte es sich um eine Boeing 737-800NG.

Nach dem Absturz entwickelte sich ein Waldbrand.

(fmg/afp)

