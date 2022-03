Corona: Lauterbach glaubt an Verspätung beim Varianten-Impfstoff

Im Kampf gegen steigende Corona-Infektionszahlen hat in der ostchinesischen Wirtschaftsmetropole Shanghai ein Teil-Lockdown begonnen. Die Maßnahme gilt zunächst für eine Hälfte der 25-Millionen-Einwohner-Stadt. In dem östlichen Stadtbezirk Pudong liegen ein Finanzdistrikt und der internationale Flughafen.

Corona-Teil-Lockdown in Shanghai in Kraft

Gesundheitsminister Karl Lauterbach fordert eine EU-Empfehlung für die vierte Impfung

Das Robert Koch-Institut (RKI) meldet am Dienstag 237.352 Corona-Neuinfektionen

Die Inzidenz liegt mit einem Wert von 1703,3 höher als am Vortag

Heute erscheint der vorerst letzte Corona-Podcast mit Virologe Christian Drosten

Steigende Corona-Zahlen sorgen in Shanghai für Panikkäufe

Labore: Die Zahl der positiven PCR-Test liegt weiter auf hohem Niveau

Berlin. Das Robert Koch-Institut (RKI) meldet am Dienstag 237.352 Corona-Neuinfektionen. Vor einer Woche waren es 222.080 Ansteckungen. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz gab das Institut pro 100.000 Einwohner und Woche mit einem Wert von 1703,3 an. Am Vortag hatte der Wert bei 1700,6 gelegen. Bei den Werten ist zu berücksichtigen, dass einzelne Länder nicht an jedem Wochentag Daten melden, am Wochenende zum Beispiel Baden-Württemberg und Brandenburg nicht. Das wiederum führt zu Nachmeldungen an Folgetagen.

Mehrere Bundesländer sind mit dem Versuch gescheitert, die Corona-Schutzmaßnahmen um weitere vier Wochen zu verlängern. Mit einem entsprechenden Antrag für die Gesundheitsministerkonferenz am Montag wollten die Länder Bayern, Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg, Hessen und Saarland die geltenden Corona-Regeln bis Ende April fortführen – sie fanden dafür aber keine Mehrheit, wie Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) in Berlin sagte. Damit laufen die derzeitigen bundesweiten Maßnahmen wie von der Bundesregierung geplant spätestens zum 2. April aus.

Mehr dazu: Corona in Deutschland – Die aktuellen Zahlen des RKI im Überblick







Corona-News von Dienstag, 29. März: Kassenärzte-Chef fordert Ende der Isolationspflicht für Corona-Infizierte

23.07 Uhr: Der Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV) fordert das Ende der Isolationspflicht für symptomfrei infizierte Personen: "Es ist nicht mehr sinnvoll, Menschen, die symptomfrei infiziert sind, in eine zehntägige Isolation zu schicken", sagte Andreas Gassen unserer Redaktion. Wer symptomfrei mit dem Coronavirus infiziert sei, sollte zeitnah weiterarbeiten dürfen. "Auf diese Weise könnten wir Personalengpässe an vielen Stellen entzerren", erklärte der KBV-Vorstandsvorsitzende.

Nicht nur in den Kliniken gebe es zum Teil große Probleme mit infiziertem Personal. "Überall, auch in den Praxen, fallen gerade viele Mitarbeiter wegen einer Corona-Infektion aus." Obwohl sehr viele symptomfrei seien, fehlten sie mindestens zehn Tage im Betrieb. "Das ist aber eher Folge des geltenden Regelwerks als der Krankheitslast", kritisierte Gassen. Die aktuellen Regeln ergäben keinen Sinn mehr bei einer Erkrankung, die in den allermeisten Fällen milde, also mit typischen Erkältungssymptomen, verlaufe. Nötig seien jetzt alltagstauglichere Regeln. Lesen Sie auch: Corona-Regeln: Wird der Freedom Day jetzt zum Chaostag?

Vorerst letzter NDR-Podcast mit Drosten und Ciesek

20.06 Uhr: In der vorerst letzten regulären Folge desNDR-Podcasts "Coronavirus-Update" haben die Wissenschaftler Christian Drosten und Sandra Ciesek einen Blick in die Pandemie-Zukunft geworfen und die weiter große Bedeutung von Masken betont. "Die Zahlen werden sicherlich zumindest bis zu den Osterferien oder ein, zwei Wochen danach noch relativ hoch bleiben", sagte der Virologe Drosten am Dienstagabend in dem Podcast. Derzeit profitiere man vom Haupteffekt durch die Impfung und von der Abmilderung der Krankheitsschwere bei Omikron.

EU-Gesundheitsminister arbeiten an Empfehlung für vierte Corona-Impfung

19.24 Uhr: Die EU-Mitgliedstaaten arbeiten an einer gemeinsamen Empfehlung für eine vierte Corona-Impfung für ältere Menschen. Bei einem Treffen der EU-Gesundheitsminister sei vereinbart worden, in den kommenden Tagen eine "koordinierte Position" zu finden, sagte der französische Gesundheitsminister Olivier Veran am Dienstag in Brüssel. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) und sein italienischer Kollege Roberto Speranza hatten eine vierte Dosis für über 60-Jährige vorgeschlagen.

Der Vorschlag werde "jetzt geprüft, und ich hoffe, dass wir innerhalb von einer Woche zu einem Ergebnis kommen", sagte Lauterbach nach dem Treffen mit seinen Amtskollegen. Dabei geht es lediglich um eine Empfehlung, welche die EU-Kommission an die Mitgliedstaaten aussprechen kann. Über die jeweiligen Regeln beim Impfen entscheiden die EU-Länder selbst.

US-Arzneimittelbehörde genehmigt vierte Corona-Impfung für Menschen ab 50 Jahren

18.25 Uhr: Die US-amerikanische Arzneimittelbehörde FDA hat eine vierte Impfdosis mit den Corona-Impfstoffen von Biontech/Pfizer und Moderna für Menschen ab 50 Jahren zugelassen. Zwischen der ersten und zweiten Auffrischungsimpfung müssen mindestens vier Monate liegen, erklärte die FDA am Dienstag. Eine zusätzliche Auffrischungsimpfung soll den Schutz vor schweren Covid 19-Erkrankungen erhöhen. Sie erklärte außerdem, dass es keine zusätzlichen Sicherheitsbedenken gebe.

Die FDA genehmigte am Dienstag auch eine zusätzliche Auffrischungsimpfung für Menschen mit einem stark geschwächten Immunsystem. Da für diese Gruppe bereits vier Impfstoffdosen zugelassen sind, wird es sich dabei um die fünfte Impfstoffdosis handeln. Dies betrifft unter anderem Menschen, die ein Spenderorgan erhalten haben.

Lauterbach rechnet erst im Herbst mit auf Varianten angepasstem Impfstoff

17.48 Uhr: Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) rechnet mit einer Verzögerung bei der Entwicklung von Impfstoffen, die an neue Varianten des Coronavirus angepasst sind. Er erwarte diese nun erst "im Herbst", sagte Lauterbach am Dienstag vor einem Treffen der EU-Gesundheitsminister in Brüssel. Der September könnte ein Zielmonat sein". Der Impfstoffhersteller Biontech hingegen erklärte, er sei nach wie vor bereit, "unseren Impfstoff bereits im Frühsommer zur Verfügung zu stellen".

Eine Sprecherin von Biontech sagte, ihr Unternehmen plane, "in den kommenden Wochen erste Daten aus klinischen Studien zu veröffentlichen, um mögliche Zulassungsanträge für einen Impfstoff auf Omikron-Basis zu unterstützen." Letztendlich müssten "die Behörden entscheiden, ob und wann die Zulassung erteilt wird". Auch bei Impfstoff-Hersteller Moderna laufen bereits klinische Studien für einen an die Omikron-Variante angepassten Corona-Impfstoff.

Lauterbach rechnet erst im Herbst mit auf Varianten angepasstem Corona-Impfstoff. Foto: FFS

Viele Länder wollen Hotspot-Regel nicht umsetzen

17.19 Uhr: Immer mehr Bundesländer stellen die Weichen für die Zeit nach dem Auslaufen der Übergangsfrist für die Corona-Regelung nach dem 2. April. In Hamburg hat der Senat am Dienstag seine Absicht bekräftigt, mit der Hotspot-Regelung zunächst bis Ende April auf erweiterte Maßnahmen wie die Maskenpflicht in Innenräumen zu setzen. Baden-Württemberg, Bayern, Sachsen, Berlin und Schleswig-Holstein zogen dagegen eine Anwendung der Hotspot-Regelung nicht in Betracht.

In Hamburg wird die Bürgerschaft am Mittwoch über den Vorschlag des Senats beraten. Nach dem neuen Bundesinfektionsschutzgesetz ist die Aktivierung der Hotspot-Regelung nur durch Landtagsbeschlüsse möglich. Der Landtag in Mecklenburg-Vorpommern hatte bereits am vergangenen Donnerstag angesichts erheblicher Infektionszahlen das gesamte Land zum Hotspot erklärt. Hamburg will nun nachziehen.

EMA prüft Zulassung eines spanischen Corona-Impfstoffs

15.51 Uhr: Die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) prüft die Zulassung eines Corona-Impfstoffs des spanischen Herstellers Hipra für Auffrischungsimpfungen. Wie die EMA am Dienstag mitteilte, hat das Unternehmen den proteinbasierten Impfstoff als Booster-Impfstoff für Erwachsene entwickelt, die bereits vollständig mit einem anderen Corona-Impfstoff geimpft worden sind.

Der Ausschuss für Humanarzneimittel (CHMP) der EMA wird die von Hipra vorgelegten Daten nun in einem beschleunigten Prüfverfahren bewerten, wie die EMA weiter mitteilte. Erste Studienergebnisse deuten demnach darauf hin, dass der Impfstoff PHH-1V eine wirksame Immunantwort gegen das Coronavirus hervorruft, "einschließlich besorgniserregender Varianten wie Omikron".

Krankenkassen melden deutlich mehr Krankschreibungen in Omikron-Welle

14.48 Uhr: Während der aktuellen Corona-Welle sind nach einer Auswertung der Krankenkasse Barmer mehr Menschen arbeitsunfähig als jemals seit Beginn der Pandemie. Vom 13. bis zum 19. Februar waren 52.100 bei der Barmer versicherte Beschäftigte wegen einer Corona-Infektion krankgeschrieben, wie die Krankenkasse am Dienstag mitteilte.

Zu Spitzenzeiten der ersten Corona-Welle seien es bis zu 25.100 Erwerbstätige gewesen - und damit etwa halb so viele. Im vergangenen Jahr hatten pro Woche durchschnittlich etwa 10.430 Barmer-Versicherte Anspruch auf Krankengeld wegen einer Infektion mit dem Virus.

Labore: Zahl der PCR-Tests und Positivrate weiter auf hohem Niveau

12.12 Uhr: In der Corona-Pandemie sieht ein großer Laborverband weiter keine Anzeichen für nachlassende Ansteckungen. Von insgesamt rund 2,2 Millionen PCR-Tests in der vergangenen Kalenderwoche sei erneut mehr als jeder zweite Test positiv ausgefallen, teilte der Verband Akkreditierte Labore in der Medizin (ALM) am Dienstag in Berlin mit. Die sogenannte Positivrate wurde zum zweiten Mal in Folge auf rund 56 Prozent beziffert, was ein Allzeithoch sei. Der Verband bekräftigte, es sei "von einer signifikanten statistischen Untererfassung von an Corona erkrankten Menschen auszugehen".

Lauterbach will EU-Empfehlung für vierte Impfung bei Menschen über 60

10.33 Uhr: Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) will eine EU-Empfehlung für eine vierte Corona-Impfdosis in der Altersgruppe über 60 Jahre. Eine vierte Dosis senke die Sterblichkeit im Vergleich zur dritten Dosis laut neuen Daten aus Israel noch einmal um 80 Prozent, sagte Lauterbach am Dienstag in Brüssel. Dort wollte er bei einem EU-Gesundheitsministerrat die Kommission auffordern, die Empfehlung für die ganze Union auf den Weg zu bringen.

"Wir dürfen nicht vergessen, dass die Covid-Pandemie nicht zu Ende ist in Europa", erklärte Lauterbach. Die Lage sei schlechter als das Gefühl der Menschen, Fallzahlen und Sterblichkeit seien sehr hoch. Zugleich stehe viel Impfstoff bereit, der nirgendwo anders fehle; in einkommensschwächeren Ländern stoppe die Abnahme.

Die neue Studie aus Israel zeigt, dass eine 4. Impfung vier Monate nach dem Booster die Wahrscheinlichkeit, an Omicron zu versterben, schon für die über 60 Jährigen sehr deutlich senkt. In Deutschland nutzen viel zu wenige die 4. Impfung. Sie rettet Leben https://t.co/L6TXXN4dji — Prof. Karl Lauterbach (@Karl_Lauterbach) March 27, 2022

Steigende Corona-Fallzahlen sorgen in Shanghai für Panikkäufe

9.43 Uhr: Nach dem Beginn des Lockdowns für die Hälfte der Bewohner Shanghais haben die weiterhin stark ansteigenden Corona-Fallzahlen zu Panikkäufen in den Supermärkten geführt. Auf Bildern vom Dienstag waren leere Regale in einigen Supermärkten der ostchinesischen Wirtschaftsmetropole zu sehen. Die Regierung meldete landesweit 6886 Neuinfektionen, von denen mehr als 4400 in Shanghai registriert wurden - ein neuer Höchstwert.

"Nachdem ich heute Morgen keine Lebensmittel einkaufen konnte, bin ich wieder ins Bett gegangen und habe davon geträumt, im Supermarkt einzukaufen", schrieb ein Nutzer auf der Online-Plattform Weibo. "Ich hätte nie gedacht, dass sich die heutige Gesellschaft Sorgen um den Einkauf von Lebensmitteln machen würde", schrieb der Nutzer weiter.

Shanghais Regierung hatte im Kampf gegen die steigenden Infektionszahlen am Montag einen Lockdown über eine Hälfte der 25-Millionen-Einwohner-Stadt verhängt.

Menschen in Shanghai stehen in einer Schlange, um Eier zu kaufen. Foto: Hector RETAMAL / AFP

VdK kritisiert Corona-Politik als fahrlässig

8.32 Uhr: Der Sozialverband VdK hat die Corona-Politik der Bundesregierung als fahrlässig bezeichnet. Angesichts der hohen Infektionszahlen fordert der Verband, grundlegende Corona-Schutzmaßnahmen wie die Maskenpflicht in Geschäften bundesweit über den 2. April hinaus zu verlängern. "Viele Menschen mit einer chronischen Krankheit, einer Behinderung, aber auch ältere Menschen haben Angst, angesichts von aktuell bis zu 300.000 Neuinfektionen pro Tag sich mit Corona anzustecken. Ihr Schutz muss oberste Priorität haben", erklärte Vdk-Präsidentin Verena Bentele am Dienstag in Berlin.

Durch das geänderte Infektionsschutzgesetz und die "Hotspot"-Regelung sei Chaos vorprogrammiert, erklärte Bentele. Diese Regelung drohe zudem vor Gericht aufgehoben zu werden. Für verheerend hält der VdK zudem, dass es ab Juni 2022 keine kostenlosen Schnelltests mehr geben soll. Das gelte für die Bürgertests, aber auch bei Verdacht auf eine Infektion. Das breite Netz an Testzentren werde dann abgebaut werden. Damit gebe die Bundesregierung ein entscheidendes Messinstrument in der Pandemie aus der Hand, so der VdK.

Virologe Drosten hört auf: Letzte reguläre Folge "Coronavirus-Update"

6.01 Uhr: Mehr als zwei Jahre nach dem Start des Podcasts "Das Coronavirus-Update" bei NDR-Info sind die Virologen Sandra Ciesek und Christian Drosten vorerst zum letzten Mal in einer regulären Folge zu hören. Die Wissenschaftler vom Universitätsklinikum Frankfurt am Main und von der Charité in Berlin sprechen am Dienstag laut NDR-Ankündigung noch einmal mit Wissenschaftsredakteurinnen über die Pandemie. Die beiden Fachleute waren zuletzt im Wechsel in dem Format zu Gast. Bisher sind mehr als 100 Folgen erschienen. Die Zahl der Abrufe beläuft sich auf rund 135 Millionen, wie der NDR auf Anfrage mitteilte. Es seien im Podcast auch noch Sonderfolgen geplant.

Als Zeichen für das Ende der Pandemie will das Podcast-Team den Ausstieg von Drosten und Ciesek nicht verstanden wissen. Vorerst sei nicht mehr viel zu sagen - die Wissenschaft habe ihren Teil beigetragen, jetzt sei die Politik am Zug, hieß es vielmehr. Vor einigen Monaten hatte Drosten schon einmal aufhören wollen, doch dann wurde überraschend in Südafrika die Omikron-Variante entdeckt, die für die jüngsten Rekord-Ansteckungswellen sorgte.

Die Virologin Sandra Ciesek mit ihrem Kollegen Christian Drosten. Foto: Frank Rumpenhorst/dpa

Corona-News von Montag, 28. März – Mecklenburg-Vorpommern will Studierende und Azubis in Kliniken einsetzen

21.43 Uhr: Im von Corona besonders hart getroffenen Mecklenburg-Vorpommern sollen nun auch Auszubildende in der Pflege und Studierende der Medizin in Krankenhäusern und Pflegeheimen eingesetzt werden können. Auch in Kinderbetreuungseinrichtungen und Schulen sollen Nachwuchskräfte helfen, wie Landesgesundheitsministerin Stefanie Drese mitteilte.

Die epidemische Lage im Land sei "sehr angespannt", hieß es von der Regierung. Viele Kliniken sowie Alten- und Pflegeheime seien an der Überlastungsgrenze. Erstens gebe es mehr Patienten, zweitens hätten sich viele Beschäftigte infiziert, seien in Quarantäne oder müssten Kinder betreuen. Die Universitätsmedizin in Greifswald und Rostock richtet eine Jobbörse ein, um bei der Rekrutierung von Studierenden zu helfen. Mecklenburg-Vorpommern hat laut Robert Koch-Institut aktuell eine Sieben-Tage-Inzidenz von 2367 - die höchste in Deutschland.

Corona: Spanien schafft Isolationspflicht für Infizierte ab

20.45 Uhr: Spanien hat die Pflicht zur häuslichen Isolation für Corona-Infizierte weitgehend abgeschafft. Infizierte, die keine oder nur leichte Symptome haben, müssen sich seit Montag nicht mehr isolieren. Auch die Quarantäne für Kontaktpersonen entfällt. Die neue Corona-Strategie der Regierung sieht zudem vor, nicht mehr alle Verdachtsfälle zu testen, sondern nur noch Risikogruppen wie Menschen über 60 Jahre oder schwangere Frauen sowie Schwerkranke und Pflegekräfte.

Die spanische Regierung hatte bereits im Januar angekündigt, Covid-19 künftig wie andere endemische Krankheiten wie etwa die Grippe behandeln zu wollen. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums sollen sich die Corona-Maßnahmen nach diesem Strategiewechsel nur noch auch "auf gefährdete Menschen und Milieus" konzentrieren. Ein "gewisses Übertragungsniveau" bei geimpften und jungen Menschen wird demzufolge nicht mehr verhindert. Die Impfquote in Spanien ist vergleichsweise hoch und liegt bei den Über-Zwölfjährigen offiziellen Angaben zufolge bei 92,4 Prozent.

Vor einem Impfzentrum in Barcelona: In Spanien sind mehr als 90 Prozent der Bevölkerung über zwölf Jahren mindestens doppelt geimpft. Foto: Jordi Boixareu / dpa

Corona-Quarantäneregeln sollen auf den Prüfstand

19.13 Uhr: Die Gesundheitsminister der Länder haben den Bund aufgefordert, die Quarantäne- und Isolationsregeln in Zusammenhang mit dem Coronavirus zu überprüfen. Das Bundesgesundheitsministerium soll hierfür das Robert Koch-Institut beauftragen, erklärte eine Sprecherin des Gesundheitsministeriums in Sachsen-Anhalt nach einer Videoschalte der Länder-Ressortchefs. Das Bundesland hat aktuell den Vorsitz der Gesundheitsministerkonferenz.

Laut dem Beschluss soll geprüft werden, "ob und wie lange eine Absonderung von Infizierten und Kontaktpersonen in der aktuellen Pandemiephase" noch angezeigt ist. Dazu soll sich das RKI mit den Ländern abstimmen.

Corona kein Thema bei französischer Präsidentschaftswahl

19.00 Uhr: Bei der Präsidentschaftswahl in Frankreich in knapp zwei Wochen sind die Corona-Pandemie und die Entscheidungen der Politik dazu kein wichtiges Kriterium. Nur für acht Prozent der Befragten spielt die Pandemie noch eine größere Rolle, so das Ergebnis einer Umfrage unter mehr als 13.000 Franzosen. Das überragende Thema für die meisten Wählerinnen und Wähler ist die Kaufkraft. Für 58 Prozent gehört das Thema zu den drei wichtigsten.

Auf Platz zwei folgt das Gesundheitssystem (27 Prozent) und auf Platz drei die Umwelt (25 Prozent), danach kommen die Immigration und die Rente (je 24 Prozent), der Ukraine-Krieg (23 Prozent) und soziale Ungleichheit (19 Prozent).

Globales Impfziel von 70 Prozent nicht aus Augen verlieren

18.13 Uhr: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) will sich im Zuge des deutschen G7-Vorsitzes für mehr Impfgerechtigkeit weltweit einsetzen. Das Ziel der Weltgesundheitsorganisation (WHO), 70 Prozent der Menschen weltweit gegen das Coronavirus zu impfen, dürfe nicht aus den Augen verloren werden, sagte er auf der internationalen Konferenz "Global Solutions Summit" am Montag in Berlin. Die Pandemie werde auch in Deutschland nicht vorbei sein, bevor sie nicht weltweit unter Kontrolle gebracht werde.

Dabei verwies er darauf, dass Deutschland in diesem Jahr rund 1,3 Milliarden Euro für die internationale Initiative Act Accelerator (Act-A) zur Beschaffung und weltweiten Verteilung von Diagnostika, Heilmitteln und Impfstoffen gegen Covid-19 bereitstelle. Zugleich werde die Impfstoffproduktion in Afrika gestärkt, fügte Scholz mit Blick auf Pläne des Mainzer Pharmaunternehmens Biontech hinzu, in Südafrika und anderen afrikanischen Ländern mobile Impfstofffabriken in Betrieb zu nehmen.

Kanzler Olaf Scholz verteidigt das Auslaufen der Corona-Maßnahmen.

Bundesländer scheitern mit Vorstoß zu Verlängerung der Corona-Auflagen

17.22 Uhr: Am kommenden Wochenende wird wie geplant die bisherige Rechtsgrundlage für viele bundesweit geltende Corona-Beschränkungen auslaufen, eine Verlängerung wird es nach Angaben von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach nicht geben. Ein Antrag mehrerer Bundesländer, das Infektionsschutzgesetz erneut entsprechend zu ändern, sei bei den Beratungen der Gesundheitsminister der Länder am Montag abgelehnt worden, sagte der SPD-Politiker in Berlin nach den Gesprächen.

Mehrere Bundesländer sind mit dem Versuch gescheitert, die Corona-Schutzmaßnahmen um weitere vier Wochen zu verlängern. Mit einem entsprechenden Antrag für die Gesundheitsministerkonferenz am Montag wollten die Länder Bayern, Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg, Hessen und Saarland die geltenden Corona-Regeln bis Ende April fortführen - sie fanden dafür aber keine Mehrheit, wie Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) in Berlin sagte. Damit laufen die derzeitigen bundesweiten Maßnahmen wie von der Bundesregierung geplant spätestens zum 2. April aus.

Steinmeier muss Polen-Reise absagen

14.51 Uhr: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat eine für diesen Dienstag geplante Reise nach Polen wegen seiner Corona-Infektion absagen müssen. Ein PCR-Test am Montag sei erneut positiv gewesen, teilte das Bundespräsidialamt mit. Steinmeier bedauere die Absage sehr, da ihm die Reise besonders am Herzen gelegen habe. Sie solle möglichst schnell nachgeholt werden. Das Staatsoberhaupt war am Dienstag vergangener Woche positiv auf das Corona-Virus getestet worden.

Indien hebt pandemiebedingte Einschränkungen für Flugverkehr auf

13.15 Uhr: Nach rund zwei Jahren hat Indien coronabedingte Einschränkungen für den Flugverkehr aufgehoben. Seit Sonntag gibt es wieder mehr als 3000 Direktflüge wöchentlich, etwa aus den Golfstaaten oder Singapur, wie die "Times of India" schrieb. Während der vergangenen zwei Jahre durften nur Passagier-Maschinen aus bestimmten Ländern, darunter Deutschland, unter gewissen Bedingungen direkt nach Indien fliegen. Mit diesen Ländern hatte Indien bilaterale Abkommen.

Auch der Lufthansa-Konzern bietet bald wieder mehr Flüge in das 1,3-Milliarden-Einwohner-Land Indien an, wie ein Sprecher der Deutschen Presse-Agentur am Montag sagte. Derzeit gibt es pro Woche 22 Lufthansa- und Swiss-Verbindungen zwischen Frankfurt, München und Zürich auf der einen und Delhi, Mumbai und Bengaluru auf der anderen Seite. Bis Juli soll die Zahl auf wöchentlich 43 Flüge von und nach Indien steigen - knapp so viele wie vor der Pandemie. Ab Ende April soll den Angaben nach auch die Route zwischen Frankfurt und Chennai auf dem Flugplan stehen.

Die Entscheidung der Aufhebung der Corona-Einschränkungen wurde indischen Behördenangaben zufolge wegen sinkender Corona-Fallzahlen getroffen. Zuletzt waren in Indien weniger als 2000 Neuinfektionen am Tag gemeldet worden. Auch steigende Impfzahlen weltweit hätten zu der Entscheidung geführt, hieß es.

Corona-Lockdown für Hälfte Shanghais in Kraft getreten

12.30 Uhr: Im Kampf gegen steigende Corona-Infektionszahlen in der ostchinesischen Wirtschaftsmetropole Shanghai hat am Montag für eine Hälfte der 25-Millionen-Einwohner-Stadt ein Lockdown begonnen. Im östlichen Stadtbezirk Pudong, zu dem ein Finanzdistrikt und der internationale Flughafen von Shanghai gehören, sind die Menschen aufgerufen, ihre Wohnungen bis Freitag nicht zu verlassen. Die kurzfristige Ankündigung des Lockdowns hatte Unmut und einen Ansturm auf Lebensmittelläden ausgelöst.

Wegen der wirtschaftlichen Bedeutung von Shanghai hatte die Regierung der Metropole einen harten Lockdown wie in anderen chinesischen Städten eigentlich vermeiden wollen und zunächst nur in einigen Stadtvierteln oder Wohnanlagen kurze, lokale Lockdowns verhängt. Am Sonntagabend wurde dann aber doch ein Zwei-Phasen-Lockdown mitsamt Massentests der Bevölkerung angekündigt. Nach dem Ende des Lockdowns in Pudong am Freitagmorgen tritt die Maßnahme im stärker bevölkerten Bezirk Puxi in Kraft.

Durch dieses Vorgehen solle die Übertragung des Coronavirus "so bald wie möglich" gestoppt werden, erklärte die Stadtverwaltung. Wie sich der Lockdown auf den internationalen Flughafen und Shanghais wichtigen Hafen auswirkt, teilte sie nicht mit.

Freiwillige Helfer in Schutzkleidung tragen in Shanghai Essenslieferungen, die an Bewohner des Fengxian-Distrikts im Osten der 26-Millionen-Einwohner-Metropole Shanghai verteilt werden sollen. Foto: Wang Yanting/XinHua/dpa

Elon Musk wohl erneut mit Corona infiziert

12.17 Uhr: Tesla-Chef Elon Musk hat sich nach eigener Aussage vermutlich ein weiteres Mal mit dem Coronavirus infiziert. "Ich habe es mutmaßlich wieder", schrieb Musk am Montag bei Twitter. Er sei aber so gut wie symptomfrei. Der 50-Jährige war erst am Dienstag vergangener Woche in Deutschland zur Übergabe der ersten Tesla-Elektroautos aus dem neuen Werk in Grünheide bei Berlin.

Musk machte keine Angaben dazu, wie genau und wann bei ihm das Coronavirus festgestellt wurde. Er hatte zuvor bereits mitgeteilt, sich im November 2020 wahrscheinlich infiziert zu haben und sprach auch damals von Erkältungssymptomen. Zu Beginn der Corona-Pandemie hatte Musk die Gefahr durch das Virus heruntergespielt und Ausgehbeschränkungen in Kalifornien, unter denen der Betrieb von Teslas Stammwerk litt, als "faschistisch" bezeichnet.

Hier startet ein neuer Corona-Blog. Alle älteren Corona-News finden Sie hier.

(fmg/dpa/afp/epd)

