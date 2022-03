Fähre mit 95 Passagieren vor Wangerooge festgefahren

In der Hafeneinfahrt der Nordsee-Insel Wangerooge ist eine Fähre auf Grund gelaufen.

In der Hafeneinfahrt der Nordsee-Insel Wangerooge ist am Donnerstag eine Fähre auf Grund gelaufen. Es gebe keine Verletzten unter den Passagieren an Bord, sagte ein Sprecher der Deutschen Bahn (DB), die die Fähre betreibt.

Alle 95 Passagiere konnten mit Hilfe der Besatzung an Land gebracht werden, wie das Wasser- und Schifffahrtsamt Wilhelmshaven am Abend mitteilte. Das Schiff sei an einer Buhne festgekommen. Die Ursache sei bislang noch unbekannt. Die Wasserschutzpolizei habe die Ermittlungen aufgenommen.

Gute Woche-Newsletter Alles Gute aus Niedersachsen in einem Newsletter - jede Woche gute Nachrichten E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Die Passagiere verließen das Schiff über eine Leiter. Sie konnten aber nicht ihre Koffer mit auf die Insel nehmen, sagte ein Augenzeuge. Nach Angaben eines Fahrgastes ist nur noch die Besatzung an Bord geblieben. Ein Bahnsprecher hatte zunächst mitgeteilt, zu ihrer Sicherheit dürften die Fahrgäste auf dem Schiff bleiben und dort übernachten.

Wegen der Versandung der Hafeneinfahrt fallen an diesem Freitag (1. April) zwei Fahrgastschiffe am Nachmittag von Harlesiel nach Wangerooge aus, wie die Deutsche Bahn weiter mitteilte. Zudem liege die Wasserstandsvorhersage für diese Verbindungen unter den mittleren Werten. Der Fährverkehr zwischen Wangerooge und dem Festlandshafen Harlesiel ist tideabhängig, das heißt die Schiffe verkehren jeden Tag zu anderer Zeit.

© dpa-infocom, dpa:220331-99-749984/3