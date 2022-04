Tatverdächtiger nach gewaltsamem Tod von Frau gefasst

Ein tatverdächtiger Mann ist nach dem gewaltsamen Tod einer 38-Jährigen in Trier gefasst worden. Wie die Polizei in Trier am Samstag mitteilte, wurde der Mann in der Nacht zum Samstag in einem Zug bei Regensburg festgenommen.

Nach dem 34-jährigen Ukrainer war mit internationalem Haftbefehl gefahndet worden. Er habe sich von den Beamten der Bundespolizei widerstandslos festnehmen lassen.

Der Tatverdächtige soll laut Polizei nun einem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Regensburg vorgeführt und nach Verkündung des internationalen Haftbefehls in Haft genommen werden. Da das Tatortprinzip bestehe, werde der Mann im Anschluss nach Trier überstellt, sagte ein Polizeisprecher. Der 34-Jährige soll vor wenigen Tagen die Frau in einem Trierer Hotel getötet haben.

