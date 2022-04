Corona: Millionen Biontech-Dosen droht Vernichtung ++ Lockerung in Shanghai

Täglich sterben viele Menschen an oder mit Corona. Welche Menschen die höchste Gefahr haben, an der Krankheit zu versterben, zeigt das Video.

Drei Millionen Dosten Biontech droht die Vernichtung

Die britische Regierung lehnt die Wiedereinführung von Corona-Maßnahmen ab

Über die Luca-App können vorerst keine Kontaktdaten mehr erfasst werden

Shanghai lockert den Mega-Lockdown

Am Montag meldet das RKI erneut sinkende Fallzahlen

Nach weitreichenden Lockerungen warnen Experten vor den Konsequenzen

Berlin. Auch am Montag setzt sich der aktuelle Trend der Pandemie fort. Dem jüngsten Bericht des Robert-Koch-Instituts (RKI) zufolge sinken die bundesweiten Corona-Fallzahlen weiterhin. Die Zahl der Corona-Neuinfektionen binnen 24 Stunden gab das RKI mit 30.789 an – nach 55.471 Fällen am Vortag. Entsprechend flacht auch die Sieben-Tage-Inzidenz ab: Am Montagmorgen lag sie laut RKI bei 1080,0. Am Sonntag betrug sie noch 1097,9, vergangene Woche 1424,6.

In Anbetracht der positiven Entwicklung machen reichlich Bundesbürgerinnen und Bürger von den aktuellen Lockerungen Gebrauch: Immer mehr Menschen verzichten an öffentlichen Orten auf Masken. Experten warnen allerdings vor den Konsequenzen: Spätestens im Herbst sei mit der Notwendigkeit neuer Corona-Regeln zu rechnen, insbesondere, da die Impfpflicht im Bundestag gescheitert ist.







Corona-News von Montag, 11. April: Folgen der Corona-Pandemie treffen Geringverdiener besonders hart

21.17 Uhr: Die Folgen der Corona-Pandemie treffen laut Antwort der Bundesregierung auf Anfrage der Linksfraktion im Bundestag insbesondere Beschäftigte in prekären Arbeitsverhältnissen. Bei Minijobbern, Leiharbeitern oder befristet Beschäftigten fiel der Erwerbsrückgang demnach mit minus 5,2 Prozent mehr als drei mal höher aus als bei Normalbeschäftigten, wie die "Rheinische Post" am Montag aus der Antwort zitierte. Besonders betroffen waren demnach Minijobber, die keinen Anspruch auf Sozialleistungen hatten.

Laut Angaben der Regierung fiel der Erwerbsrückgang in bestimmten Bereichen noch deutlich höher aus, im Gastgewerbe etwa um 27 Prozent. Zwar hätten Menschen mit befristeten Arbeitsverhältnissen oder in Zeitarbeit Anspruch auf Arbeitslosen- oder Kurzarbeitergeld. Da die Löhne in diesen prekären Beschäftigungsverhältnissen jedoch häufig deutlich niedriger seien, fielen auch die Ansprüche geringer aus als bei regulär Beschäftigten.

Die Corona-Pandemie hat vor allem auf Geringverdiener schwere Auswirkungen. Foto: dpa

Britische Regierung lehnt Wiedereinführung von Corona-Maßnahmen ab

18.02 Uhr: Trotz der klaren Forderungen aus dem Gesundheitswesen und hoher Infektionszahlen lehnt die britische Regierung die Wiedereinführung von Corona-Maßnahmen in England ab. "Es gibt keine Änderungen an unseren Weisungen und unser "Leben mit Covid"-Plan steht noch immer", sagte eine Downing-Street-Sprecherin am Montag. Dank der Impfungen und besserer Behandlungsmöglichkeiten könne man mittlerweile besser mit dem Virus umgehen.

Zuvor hatte die NHS Confederation, in der etliche Kliniken des englischen Gesundheitsdienstes organisiert sind, die Regierung aufgefordert, die Bevölkerung wieder stärker zum Maskentragen sowie zu Treffen im Freien aufzurufen. Der Gesundheitsdienst leidet unter hohen Abwesenheitszahlen aufgrund von Corona-Infektionen, aktuell rund 20.000 Covid-Patienten und einer hohen Belastung der Notaufnahmen.

WHO warnt vor schnellen Lockerungen

17.33 Uhr: Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) ruft Länder nach dem Lockern von Corona-Schutzmaßnahmen dazu auf, weiterhin rigoros Menschen auf das Virus zu testen. "Die Pandemie ist sicherlich noch nicht vorbei", sagte Kate O'Brien, Direktorin der WHO-Abteilung für Impfungen, am Montag in Genf. Es könnten sich weiterhin neue Virusvarianten entwickeln. Lockerungen führten zu neuen Infektionswellen, sagte O'Brien. Das sei nicht immer gleich deutlich, weil in vielen Ländern inzwischen deutlich weniger getestet werde. Sie rief Regierungen dazu auf, die Schutzmaßnahmen vorsichtig zu lockern und dabei zu überwachen, wie sich die Todeszahlen entwickeln.

In 20 Ländern weltweit sind weniger als zehn Prozent der Einwohner gegen das Coronavirus geimpft. Die meisten davon lägen in Afrika, sagte O'Brien nach einem Treffen des unabhängigen Expertenrats, der die WHO in Impffragen berät. Das liege nicht mehr am knappen Angebot von Impfstoffen. Die Länder arbeiteten daran, ihre Impfprogramme auszuweiten. Im Januar hatten noch 34 Länder weniger als zehn Prozent der Einwohner geimpft.

Bundesregierung sichert sich Impfstoff-Kapazitäten

16.34 Uhr: Die Bundesregierung hat sich bei den beiden Pharmaunternehmen Curevac und GSK Kapazitäten zur Produktion von bis zu 80 Millionen Impfdosen gegen Corona gesichert. Es sei ein Vertrag zur Pandemievorsorge abgeschlossen worden, teilten die beiden Firmen am Montag gemeinsam mit. Demnach reservierte die Bundesregierung bis 2029 Produktionskapazitäten, um in der aktuellen oder einer künftigen Pandemie einen schnellen Zugang zu von CureVac und GSK entwickelten mRNA-Impfstoffen zu haben.

Durch die ständige Bereithaltung der Produktionskapazität soll das Risiko potenzieller Lieferengpässe in einer Pandemiesituation vermindert werden. Dafür wird der Bund nach einer zweijährigen so genannten Qualifizierungsphase eine jährliche Bereitschaftsgebühr zahlen.

Luca-App setzt Kontakt-Erfassung aus

16.15 Uhr: Die Luca-App zur Bekämpfung der Corona-Pandemie erfasst bis auf weiteres keine Kontaktdaten mehr. Das teilte der Betreiber der App, die Berliner Culture4Life GmbH, am Montag mit. "Da die Verträge der Bundesländer zur Nutzung des Luca-Systems Ende März ausgelaufen sind, wird die Kontaktdatenerfassung ausgesetzt", heißt es in einer E-Mail, die an Restaurant-Betreiber und andere Vertragspartner versendet wurde. Wenn Gäste die Luca-QR-Codes scannen, würden dabei keine Kontaktdaten mehr aufgenommen. Eine Neuausrichtung der Luca-App hatte Culture4Life bereits im Februar angekündigt.

An dem Luca-System hatte sich immer wieder heftige Kritik entzündet. Die Luca-Skeptiker störten sich vor allem am Konzept einer zentralen Datenspeicherung. Kritiker, wie der Chaos Computer Club, warnten vor einem Missbrauch der Datenbestände, die über das Luca-System eingesammelt werden.

Über die Luca-App können vorerst keine Kontaktdaten mehr erfasst werden. Foto: Christoph Schmidt/dpa

Drei Millionen Dosen Impfstoff droht Vernichtung

15.02 Uhr: Bis Ende Juni droht die Vernichtung von etwa drei Millionen Dosen Corona-Impfstoff in Deutschland. Die Zahl nannte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums am Montag in Berlin. Man habe momentan mehr Impfstoff zur Verfügung als genutzt werde und gespendet werden könne. Die internationale Impfstoffinitiative Covax nehme zum Beispiel zur Zeit keine Spenden mehr an. "Deswegen besteht durchaus eine Gefahr, dass Impfstoff verworfen wird", sagte der Sprecher. Die Nachfrage sei deutlich geringer, als es gut wäre.

Er nannte es eine gute Nachricht, dass der Impfstoff von Biontech nun länger gelagert werden könne. Deswegen gehe man bis Ende Juni nun nicht von zehn, sondern drei Millionen Dosen aus, die vernichtet werden müssten. Zu den Kosten für vernichtete Dosen äußerte sich der Sprecher nicht. Das ließe Rückschlüsse auf Preise zu, die man nicht bekannt gebe.

Shanghai will strengen Lockdown schrittweise lockern

14.45 Uhr: Die chinesische Hafenmetropole Shanghai will den strikten Corona-Lockdown für ihre 26 Millionen Einwohner vorsichtig lockern. Nach einer Ankündigung der Stadtregierung vom Montag werden Nachbarschaften oder Gebäudekomplexe je nach Infektionen in drei Kategorien aufgeteilt. Nur wo es in den vergangenen zwei Wochen keine Fälle gegeben hat, wird die Ausgangssperre aufgehoben und lediglich von einem "Vorbeugungsgebiet" gesprochen.

Der teilweise seit zwei Wochen geltende Lockdown hat die Zahl der neuen Ansteckungen in Shanghai bisher nicht verringert. Die Metropole zählte am Sonntag mit 26 000 Fällen einen Höchststand. Die Mehrheit ist asymptomatisch. Wer infiziert ist, muss aber in Quarantäne. Dafür sind in Shanghai Messehallen umgebaut worden. Wegen Problemen mit der Versorgung der Menschen oder auch der Trennung von Kindern von ihren Eltern gibt es in Shanghai viel Unmut.

Der Mega-Lockdown in Shanhai soll langsam gelockert werden. Foto: HECTOR RETAMAL / AFP

Deutscher Spielemarkt 2021 weiter schnell gewachsen

14.32 Uhr: Der Videospiele-Markt in Deutschland ist auch im zweiten Corona-Jahr 2021 deutlich gewachsen. Der mit Spiele-Software, Online-Gebühren und Hardware erzielte Umsatz stieg um 17 Prozent auf rund 9,8 Milliarden Euro. Stärkster Wachstumstreiber waren In-Game- und In-App-Käufe mit einem Plus von 30 Prozent auf 4,2 Milliarden Euro, wie der Branchenverband Game am Montag mitteilte. Dagegen sei das Geschäft mit dem einmaligen Kauf von Spielen um 9 Prozent auf 1,1 Milliarden Euro geschrumpft.

Bei Spiele-Hardware war Zubehör wie Monitore, Grafikkarten oder VR-Brillen mit einem Plus von 22 Prozent auf 1,5 Milliarden Euro der größte Geschäftsbereich. Bei Konsolen gab es einen Zuwachs von 23 Prozent auf gut 800 Millionen Euro - während neue Modelle von Sonys Playstation und Microsofts Xbox wegen der globalen Chip-Engpässe schwer zu bekommen waren.

Hier startet ein neuer Corona-Blog. Alle Corona-News von Mittwoch, 11. April, finden Sie hier.

