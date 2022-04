Britney Spears verkündet Schwangerschaft: "Könnte verrückt werden"

Britney Spears ist schwanger. Der Pop-Superstar erwartet ihr drittes Kind. Bekannt gegeben hat Spears ihre Schwangerschaft am Montagabend bei Instagram. Sie habe sich über ihren Bauch gewundert, schreibt sie da. "Dann habe ich einen Schwangerschaftstest gemacht und was soll ich sagen ... ich bekomme ein Kind", freut sich die 40-Jährige – und macht eine Andeutung.

Britney Spears: Fans spekulieren über Zwillinge

Vier Tage später sei der Bauch schon viel runder gewesen, erzählt sie ihren Millionen Followern. "Er wächst! Wenn da zwei Babys drin sind ... ich glaub, ich könnte Verrückt werden." Sollte sie mit Zwillingen schwanger sein, dann wäre sie vierfache Mutter. Ihre Fans spekulieren bereits.

Die werden wohl aber eine Zeit lang weniger von ihr zu sehen bekommen. "Ich werde weniger vor die Tür gehen", schreibt Britney Spears, "wegen der Paparazzi, die ihr Geld haben wollen". Einen Geburtstermin nannte die Sängerin nicht. Spears hat mit ihrem Ex-Mann Kevin Federline bereits zwei Söhne: Sean und Jayden. Federline hat für die beiden Teenager das Hauptsorgerecht.

Die Sängerin von Hits wie "Baby One More Time" und "Toxic" war 2008 wegen psychischer Probleme vorübergehend in eine Klinik zwangseingewiesen und entmündigt worden. Ihr Vater Jamie Spears übernahm daraufhin die Vormundschaft über seine Tochter und damit neben der Verwaltung ihrer persönlichen Belange auch die Kontrolle über ihr Vermögen. Im November des vergangenen Jahres erklärte ein Gericht in Los Angeles die Vormundschaft über den Popstar für beendet.

Britney Spears will "viele Babys machen"

Die Sängerin hatte sich nach eigenen Angaben seit längerem ein weiteres Kind gewünscht, wurde von ihrem Vater aber demnach daran gehindert, sich eine Spirale zur Schwangerschaftsverhütung entfernen zu lassen. "Ich möchte in der Lage sein, zu heiraten und ein Baby zu bekommen", hatte sie während einer Gerichtsanhörung im vergangenen Sommer gesagt.

Spears hatte im vergangenen September die Verlobung mit Asghari bekanntgegeben. Auf die Frage des Promi-Portals TMZ nach den Urlaubsplänen des Paares hatte Asghari im Dezember geantwortet: "Ein Baby machen. Viele Babys machen"

In ihrem Beitrag vom Montag sprach Spears auch über ihren Kampf mit Depressionen während früherer Schwangerschaften. Sie erklärte, es sei "absolut schrecklich" gewesen. "Einige Leute hielten es für gefährlich, wenn eine Frau mit einem Baby in sich so klagte", schilderte sie. "Aber jetzt sprechen Frauen jeden Tag darüber ... Gott sei Dank müssen wir diesen Schmerz nicht für uns behalten." (pcl/mit AFP)

