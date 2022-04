WhatsApp: Grüße zu Ostern – Kostenlose Sprüche, Bilder und Videos

Ostern steht vor der Tür: Wer Ostergrüße an Freunde und Familie senden will, findet dazu im Internet zahlreiche Vorlagen

Neben Sprüchen gibt es auch lustige Videos, die man kostenlos versenden kann

Wir haben eine kleine Auswahl an lustigen WhatsApp-Sprüchen zusammengetragen

Ein einfaches "Frohe Ostern" per WhatsApp verschicken? Das ist vielen zu langweilig. Längst haben freundliche Sprüche, niedliche Bilder und lustige Videos die althergebrachten Ostergrüße ersetzt. Sie sind nicht nur kreativ, sondern haben noch einen weiteren Vorteil: Mit wenigen Klicks sind sie verschickt. Langes Überlegen, was man wem schreiben könnte, gehört damit der Vergangenheit an.

Gute Woche-Newsletter Alles Gute aus Niedersachsen in einem Newsletter - jede Woche gute Nachrichten E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Lesen Sie auch: Karfreitag bis Ostermontag – Die Termine für die Feiertage

Doch welche Sprüche, Bilder und Videos kann man an Ostern 2022 verschicken? Im Internet gibt es eine gigantische Auswahl – da kann man schnell den Überblick verlieren. Wir haben die schönsten WhatsApp-Sprüche für Sie zusammengefasst – und zeigen, wo Sie Bilder und Videos finden können.

Originelle Ostergrüße per Whatsapp kommen immer gut an. Ein Bildchen oder Video dazu, ein paar Smileys – fertig ist die Nachricht zum Osterfest. Foto: iStockphoto/alvarez

Ostergrüße 2022: Nette Sprüche per WhatsApp verschicken

Meistens freuen sich Verwandte und Freunde, wenn man an Ostern an sie denkt. Perfekt geeignet sind dafür kurze Sprüche, die man an den Feiertagen mit seinen WhatsApp-Kontakten oder in Gruppen teilen kann:

Frühling wird es weit und breit, und die Häschen steh'n bereit. Sie bringen zu der Osterfeier viele bunt bemalte Eier.

Ich wünsche euch, ganz ohne Stress, ein wunderschönes Osterfest!

Osterglocken klingen, die Osterhasen springen. Ein Osterei, das liegt im Nest: Ich wünsche Dir ein frohes Fest!

Der Osterhas' im grünen Gras, grüßt euch und eure Gäste. Habt Sonne in euren Herzen und Frieden zum Feste.

Ein frohes Fest und viel Vergnügen an lauter schönen Ostertagen! Genießt die Zeit in vollen Zügen, das wollte ich euch heute sagen.

Ostern bleibt ihr ganz zu Haus? Glückwunsch! Spannt mal richtig aus!

Kommt das kleine Osterhäschen, stupst Dich an mit seinem Näschen, stellt sich auf die Hinterfüße und sagt Dir liebe Ostergrüße.

Blumenduft weht um die Nasen. Liebe Grüße an dich/euch vom Osterhasen!

Alles Gute, nur das Beste, gerade jetzt zum Osterfeste! Möge es vor allen Dingen, Freude und Entspannung bringen!

Leider kann ich Ostern nicht bei dir sein, bin von dir ganz fern. Darum schicke ich dir ein Osterhäschen, das dir sagt: Ich hab dich gern!

"Frohe Ostern": Bunte WhatsApp-Grüße mit Bildern

Wer mehr als nur einen kurzen Spruch verschicken möchte, setzt oft auf bunte Bilder. Eine Vielzahl davon kursiert bereits bei WhatsApp – diverse auch passend zu Ostern. Doch auch im Internet kann man tolle Oster-Bilder finden. Eine große Auswahl – auch an animierten Gifs – gibt es zum Beispiel bei 123gif oder bei GBPicsOnline. Einfach die schönsten Bilder aussuchen, runterladen und verschicken.

"Frohe Ostern": Nette Grüße zum Osterfest versenden viele Menschen per Whatsapp. Oft mit solchen Bildern. Foto: iStockphoto/Rike_

Videos für WhatsApp: Die schönsten Grüße zu Ostern

Noch bunter werden die Ostergrüße, wenn man statt Bildern oder Sprüchen Videos verschickt. Sie herunterzuladen und zu speichern ist oft nicht so einfach – doch es gibt eine einfache Alternative: YouTube-Videos lassen sich ganz einfach verschicken, indem man den Link mit seinen Liebsten teilt. So können die sich das Video ansehen und wenn sie wollen auch selbst weiterleiten. Lesen Sie auch: Karfreitag bis Ostern: Das ist an den Feiertagen verboten

YouTube: Ostergrüße

Entsprechende Videos zu finden ist auch nicht schwer: Einfach in der YouTube-App oder auf der Webseite "Ostergrüße" eingeben. Schon erscheinen zahlreiche Videos, die man über den Link oder über den bei YouTube eingebauten "Teilen"-Button an Freunde oder die Familie schicken kann. (fmg)

Dieser Artikel erschien zuerst auf morgenpost.de.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de