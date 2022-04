Keime im Krankenhausessen: Toter bei mutmaßlichem Hygieneskandal

Berlin Vier Personen sollen in Hessen durch Keime im Essen erkrankt sein. Laut einem Bericht gab es schwere Hygienemängel in einem Betrieb.

Insgesamt vier Personen sollen in Hessen durch Keime im Essen erkrankt sein, eine davon sogar so schwer, dass sie starb. Das berichtet die "Welt am Sonntag" unter Berufung auf Behördendokumente. Demnach ermittele die Staatsanwaltschaft Darmstadt mittlerweile gegen einen Obst- und Gemüsehändler in Südhessen, der für die Fälle verantwortlich sein soll.

Die vier Personen sollen demnach zwischen Oktober 2021 und Januar 2022 keimbelastetes Essen zu sich genommen haben und an Listeriose erkrankt sein. Listeriose ist eine Infektionskrankheit, die in den meisten Fällen durch den Verzehr von mit Listerien befallenen Lebensmitteln ausgelöst wird.

Mindestens zwei der erkrankten Personen hätten sich dem Bericht nach bei einem Klinikaufenthalt angesteckt. Der beschuldigte Betrieb soll verschiedene Krankenhäuser mit geschnittenen Gurken beliefert haben, die dort an Patienten und Patientinnen ausgegeben wurden.

Der Vorfall könnte sich nun zu einem Lebensmittelskandal ausweiten: Wie die "Welt am Sonntag" schreibt, soll das verantwortliche Veterinäramt zwei Jahre lang nicht kontrolliert haben – obwohl ein bis zwei Betriebsprüfungen pro Jahr vorgeschrieben sind.

Keime im Krankenhausessen: Rattenkot und Schimmelbefall

Ein Dokument der hessischen Task Force Lebensmittelsicherheit soll dem Betrieb aber nun gravierende Hygienemängel vorwerfen. Das berichtet die Zeitung unter Berufung auf ein der Redaktion vorliegendes Dokument.

Die Task Force habe dabei Rattenkot und Schimmel in der Produktion dokumentiert, dazu habe es bauliche Mängel, unzureichende Eigenkontrollen und fehlende Reinigungspläne gegeben. Die Task Force habe festgestellt, "dass die Herstellung sicherer Lebensmittel im vorgefundenen Zustand nicht möglich war".

Listerien können zur Infektionskrankheit Listeriose führen. Foto: dpa

Die hessischen Behörden sollen Mitte Februar auf die Sicherheitsmängel aufmerksam geworden sein und hätten dem Betrieb die Verarbeitung von Lebensmitteln verboten. Untersuchungen hätten zudem ergeben, dass die Keime aus den Betrieb genetisch mit jenen übereinstimmten, die bei den Erkrankten entdeckt worden waren.

Der zuständige Landkreis soll gegenüber "Welt am Sonntag" eingeräumt haben, den Betrieb nicht ausreichend kontrolliert zu haben. Demnach seien mehrere Lebensmittelkontrolleure und eine Amtstierärztin in der Pandemie für andere Aufgaben zuständig gewesen – etwa die Kontaktverfolgung bei Covid-Erkrankten. (reba)

