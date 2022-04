Leverkusen: Auto rast in Menschengruppe – was bisher bekannt ist

Leverkusen In Leverkusen ist ein Auto offenbar in eine Menschengruppe gerast. Es gibt wohl mehrere Verletzte. Weitere Details sind noch unklar.

In Leverkusen ist laut einem Medienbericht ein Auto in eine Gruppe Menschen gefahren. Wie ein Polizeisprecher in Köln am Nachmittag weiter sagte, gebe es nach derzeitigem Stand fünf Verletzte. Es habe sich um eine kleinere Menschengruppe gehandelt.

Zunächst berichten die Kölner Zeitungen "Express" und "Kölner Stadt-Anzeiger". Der Fahrer des Wagens ist wohl vom Unfallort geflüchtet. Die Hintergründe sind noch unklar.

Mehr Informationen in Kürze.

(fmg)

Dieser Artikel ist zuerst auf morgenpost.de erschienen.

