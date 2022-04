Ukrainer feiern mitten im Krieg orthodoxes Osterfest

So, 24.04.2022, 16.58 Uhr

Inmitten des russischen Angriffskrieges feiern orthodoxe Gläubige in der Ukraine das Osterfest. Präsident Wolodymyr Selenskyj wandte sich mit einer Rede in einer Kathedrale an seine Bürger. Er bat Gott um den Schutz aller Ukrainer.