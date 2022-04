Buntes Drachenfestival am Strand in Nordfrankreich

Buntes Drachenfestival am Strand in Nordfrankreich

So, 24.04.2022, 17.58 Uhr

Das 35. Internationale Drachenfestival in Berck in Nordfrankreich zieht zahlreiche Schaulustige an - noch bis 1. Mai können sich Besucher an den unterschiedlichsten Figuren am Himmel über dem Strand erfreuen.