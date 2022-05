ESC 2022: Das sind die strengen Regeln für Teilnehmer, Voting und mehr

In wenigen Tagen ist es so weit: Der Eurovision Song Contest 2022 findet statt. Zunächst treten die internationalen Kandidatinnen und Kandidaten am 10. und 12. Mai zum ersten und zweiten Halbfinale an. Das Finale findet am 14. Mai statt.

Dabei gibt es einen strengen Regelkatalog, der von allen Mitwirkenden befolgt werden muss. Ein Regelverstoß kann zu einer Disqualifizierung führen. Doch was schreibt die European Broadcasting Union (EBU) genau vor? Ein Überblick.

Gute Woche-Newsletter Alles Gute aus Niedersachsen in einem Newsletter - jede Woche gute Nachrichten E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Eurovision Song Contest: Diese Regeln sind unanfechtbar

Die EBU hat Regeln aufgestellt, die sowohl die antretenden Kandidatinnen und Kandidaten, die Reihenfolge und Gestaltung der Auftritte als auch das Voting betreffen. Grundlegend schreibt die EBU vor:

Die größten EBU-Geldgeber und der Titelverteidiger haben stets einen garantierten Startplatz im Finale. Dazu zählen immer Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Spanien und Italien als "Big Five"-Länder. Hinzu kommt der Sieger des Vorjahres.

Die weiteren Finalplätze nehmen die jeweils zehn besten Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Halbfinale ein.

In den Halbfinal-Runden sind die Länder stimmberechtigt, die in der jeweiligen Runde antreten.

Die Stimmabgabe erfolgt per Juryvoting und Televoting, wobei beide Teile in der Regel 50 Prozent des Ergebnisses ausmachen. Seit 2017 behält sich die EBU vor, auch andere prozentuale Gewichtungen anzuwenden.

Im Finale dürfen dagegen alle Teilnehmerländer abstimmen, und zwar auch, wenn ihre eigenen Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Halbfinale ausgeschieden sind.

Weder beim Halbfinale noch im Finale kann für das eigene Land gestimmt werden.

Die Reihenfolge der Auftritte wird nach dramaturgischen Gesichtspunkten von den Produzenten der jeweiligen Show festgelegt. Ob die Künstlerinnen und Künstler in der ersten oder zweiten Hälfte der Sendung auftreten, wird allerdings ausgelost.

ESC 2022: Alle Hintergründe

ESC 2022: Diese Regeln gelten für die Jury

Auch was die Jury der jeweiligen Länder betrifft, schreibt die EBU Regeln vor:

Die Jury jedes Teilnehmerlandes muss aus fünf Experten bestehen. Die Gruppenzusammensetzung sollte hinsichtlich Alter, Geschlecht und beruflichem Hintergrund ausgewogen sein.

Die Mitglieder der Jury müssen die Staatsangehörigkeit des Landes besitzen, für das sie im Einsatz sind.

Die Jurymitglieder dürfen in den letzten beiden Jahren noch nicht Mitglied der Fachjury gewesen sein.

Die Jurymitglieder müssen einen der folgenden Berufe ausüben: Hörfunkmoderator, Musiker, Komponist, Textdichter oder Produzent.

Sie dürfen in keiner geschäftlichen Beziehung zum Kandidaten des eigenen oder eines anderen Landes stehen.

Die Jurymitglieder dürfen auch keine Mitarbeiter der öffentlich-rechtlichen Fernsehanstalt des jeweiligen Landes sein.

Die Entscheidung der Jury wird bereits während der zweiten Generalprobe getroffen, dem sogenannten "Juryfinale".

Die Jury muss die Beiträge, über die sie abstimmen darf, in eine Reihenfolge bringen. Daraus wird eine Gesamtreihenfolge ermittelt, den Plätzen 1 bis 26.

Aus der Reihenfolge wird dann gemeinsam mit der Gesamtreihenfolge des Televotings die nationale Punktewertung ermittelt.

Regeln des Eurovision Song Contests: Das Voting

Die Auszählung und Gewichtung der Voting-Stimmen beim ESC muss nach einem bestimmten Schema erfolgen.

Nach dem letzten Beitrag werden die Leitungen für das Televoting für Anrufer, SMS und App geöffnet.

Aus den Ergebnissen und den Jurywertungen wird das Gesamtergebnis für jeden Teilnehmer ermittelt. Die besten zehn Kandidaten werden mit Punkten von eins bis zwölf bewertet.

Die Jury- und Zuschauerwertungen werden seit 2016 voneinander getrennt.

Jedes Land kann einem Titel bis zu 24 Punkte geben, zwölf durch die Jury, zwölf durch die Zuschauer.

Wenn zwei Länder auf die gleiche Punktzahl kommen, hat das Zuschauervoting Vorrang. Das bedeutet, das Land, das vom Publikum höher bewertet wurde, bekommt die höhere Punktzahl.

Sind auch die Zuschauerstimmen für beide Titel gleich hoch, liegt der Song vorne, der die höhere Jurywertung erhalten hat. Ist auch die Jurywertung für beide Songs gleich, stimmt die Jury in einer Mehrheitsentscheidung ab, welcher Song vorne liegt.

Teilnehmer beim ESC: Die Kriterien

Die Kandidatinnen und Kandidaten müssen zudem bestimmte Kriterien erfüllen, um überhaupt beim ESC antreten zu dürfen.

Die Interpreten müssen am Tag des Halbfinales mindestens 16 Jahre alt sein.

Jeder Künstler darf nur für ein Land antreten.

Das Lied der Interpreten darf nicht vor dem 1. September des Vorjahres kommerziell veröffentlicht worden sein.

Das Lied muss live mit Halbplayback vorgetragen werden.

Die Sprache kann frei gewählt werden.

Während des Auftritts dürfen höchstens sechs Personen auf der Bühne stehen.

Tiere dürfen nicht in den Auftritt integriert werden.

Die Länge des Auftritts darf maximal drei Minuten betragen.

Texte, Ansprachen und Gesten politischer Natur sind nicht gestattet. Dies gilt ebenso für Texte oder eine Bühnenshow, die den Wettbewerb allgemein in Misskredit bringen könnten oder Werbung für Unternehmen, Produkte und Dienstleistungen machen.

Malik Harris ist die ESC-Hoffnung für Deutschland. Sein Vater ist ein bekannter Moderator. Foto: Getty Images/ Gerald Matzka

Lesen Sie auch: Eurovision Song Contest 2022: Das sind die Favoriten

Nur Musik: Der ESC ist eine unpolitische Veranstaltung

Außerdem bekräftigen die Veranstalter, dass es sich beim European Song Contest um keine politische Sendung handelt. Auf der Unternehmenswebseite heißt es:

Alle teilnehmenden Rundfunkanstalten einschließlich der ausrichtenden Rundfunkanstalt haben dafür Sorge zu tragen, dass innerhalb ihrer jeweiligen Delegationen und Teams alle erforderlichen Schritte unternommen werden, um sicherzustellen, dass der ESC in keinem Fall politisiert und/oder instrumentalisiert wird.

Alle teilnehmenden Rundfunkanstalten einschließlich der ausrichtenden Rundfunkanstalt haben dafür Sorge zu tragen, dass Organisationen, Institutionen, politische oder sonstige Anliegen, Unternehmen, Marken, Produkte oder Dienstleistungen während der Veranstaltung weder direkt noch indirekt beworben, herausgestellt oder erwähnt werden. Dies gilt sowohl für die Show selbst als auch für alle offiziellen Einrichtungen und Veranstaltungsorte außerhalb der Halle (Eröffnungszeremonie, Pressezentrum, Eurovision Village usw.).

(day)

ESC 2022: Alle News

Dieser Artikel erschien zuerst auf www.morgenpost.de.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de