Calvörde. In Calvörde (Sachsen Anhalt) stand ein Wohnhaus mit angrenzender Scheune in Vollbrand. Verletzt wurde zum Glück niemand, der Schaden ist aber groß.

Bei einem Großbrand in Calvörde (Landkreis Börde) ist ein Bauernhof ausgebrannt, durch die Hitzeentwicklung wurden auch Nachbargebäude beschädigt.

Großbrand auf Bauernhof in Calvörde – hoher Sachschaden

Ein Großbrand hat in der Nacht zu Sonntag in Calvörde (Landkreis Börde, Sachsen Anhalt) zu einem Großeinsatz der Feuerwehren geführt. Mitten in Klüden, einem Ortsteil der Gemeinde Calvörde, stand ein Wohnhaus mit angrenzender Scheune im Vollbrand. Der helle Feuerschein und die Rauchsäule waren kilometerweit zu sehen.

Zeugen bemerkten ein Feuer in einer Scheune, dieses griff rasch auf ein Nebengebäude über. Die Zeugen verständigten den 90-jährigen Eigentümer der Scheune und informierten die Rettungsleitstelle. Das Feuer dehnte sich noch vor Eintreffen der Feuerwehr auf das Wohnhaus aus. Das Wohnhaus, die Scheune und das Nebengebäude sind miteinander verbunden. Die drei Gebäude wurden durch den Brand sehr stark beschädigt.

Feuer so heiß, dass Nachbargebäude beschädigt werden

Den Einsatzkräften der freiwilligen Feuerwehren aus Bülstringen, Calvörde, Zobbenitz, Klüden und Haldensleben gelang es, ein Übergreifen der Flammen auf angrenzende Grundstücke zu verhindern. Allerdings war die Hitzeentwicklung so stark, dass Fenster und Fassaden von Nachbarhäusern beschädigt wurden. Der betroffene Bauernhof brannte vollständig aus.

Bauernhof in Calvörde brennt nieder – Hoher Schaden Bauernhof in Calvörde brennt nieder – Hoher Schaden Bei einem Großbrand in Calvörde (Landkreis Börde) ist ein Bauernhof ausgebrannt, durch die Hitzeentwicklung wurden auch Nachbargebäude beschädigt. Foto: Matthias Strauss

Verletzte soll es nach derzeitigen Stand nicht gegeben haben. Wie lange die Löscharbeiten noch andauern werden, steht derzeit noch nicht fest. Zur Brandursache und zur Schadenshöhe liegen bisher keine offiziellen Angaben vor. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 300.000 Euro und hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

