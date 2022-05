ESC Halbfinale 2022: Line-up, Übertragung & Moderation – alles zur Show

Berlin Der Eurovision Song Contest ist im vollen Gange. 17 Länder treten heute Abend beim ersten Halbfinale an. Was Sie dazu wissen müssen.

Zwar ist der Eurovision Song Contest 2022 schon am Sonntagabend offiziell mit einer Zeremonie eröffnet worden. Doch erst heute Abend entscheidet sich beim ersten Halbfinale, wer am kommenden Samstag auf jeden Fall um den Länder-Sieg kämpft.

Insgesamt hatten sich 41 Länder für den 66. Eurovision Song Contest angemeldet, allerdings wurde Russland im Vorfeld von der Europäischen Rundfunkunion (EBU) infolge der Invasion in der Ukraine vom diesjährigen Wettbewerb ausgeschlossen. Somit nehmen dieses Jahr 40 Länder am ESC teil. Beim heutigen Habfinale treten 17 Acts gegeneinander an, zehn werden am Samstag ins Finale einziehen.

Gute Woche-Newsletter Alles Gute aus Niedersachsen in einem Newsletter - jede Woche gute Nachrichten E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Halbfinale des ESC 2022: Wo findet das erste Halbfinale statt?

Da im vergangenen Jahr die italienische Band Måneskin den Song Contest gewonnen hat, findet der ESC 2022 in Italien statt. Nach 1965 in Neapel und 1991 in Rom richtet das Land zum dritten Mal den weltweit größten Musikwettbewerb aus. Veranstaltungsort ist der Palasport Olimpico in Turin. Die Stadt in Norditalien setzte sich am Ende des Auswahlverfahrens gegen Bologna, Mailand, Pesaro und Rimini durch.

Eurovision Song Contest 2022: Alle Infos zum Musik-Event

Halbfinale des ESC: Wer moderiert die Show 2022?

Die italienische Sängerin Laura Pausini und der libanesisch-britische Sänger Mika führen durch den Eurovision Song Contest in Turin. Dabei werden sie von TV- und Radiomoderator Alessandro Cattelan unterstützt. Die 47-jährige Grammy-Gewinnerin Laura Pausini ist eine der bekanntesten und erfolgreichsten italienischen Sängerinnen der letzten drei Jahrzehnte. Sie wurde mehrfach mit dem Grammy ausgezeichnet.

Mika hatte 2007 mit dem Album "Life in Cartoon Motion" großen Erfolg. Bekannt ist sein Hit 'Relax, Take It Easy', doch vor allem die Single "Grace Kelly" machte den in Beirut geborenen Popstar international bekannt. Alessandro Cattelan ist dem italienischen Publikum seit über 20 Jahren als Moderator bekannt. Lange führte er beim italienischen Ableger von MTV durch diverse Shows und Sendungen. Seit 2011 moderiert er unter anderem die Castingshow 'X Factor'.

ESC 2022: Alle News

ESC-Halbfinale 2022: Wo kann man die Show sehen?

Beide ESC-Halbfinals werden vom ARD-Sender One ausgestrahlt. Am Dienstag um 21.00 Uhr läuft das erste Halbfinale und Donnerstag um 21 Uhr das zweite Halbfinale. Zur Einstimmung zeigt der Sender heute ab 20.15 ein Best of Eurovision Songcontest.

Das Finale läuft am kommenden Samstag, 14 Mai, um 21 Uhr im Ersten, auf One und wird von der Deutschen Welle übertragen. Das Erste und One zeigen vor und nach dem Finale des ESC 2022 zudem einen Countdown um 20.15 Uhr und eine Aftershow mit Moderatorin Barbara Schöneberger ab ca. 0.50 Uhr.

Lesen Sie hier: Eurovision Song Contest – So funktioniert das Voting-System

ESC-Halbfinale: Wann tritt Deutschland auf?

Italien, Deutschland, Frankreich, Spanien und Großbritannien gehören zu den sogenannten "Big Five"-Ländern, die direkt für das ESC-Finale qualifiziert sind. Die übrigen Nationen kämpfen im Halbfinale für einen Startplatz im Finale. Deutschlands Kandidat Malik Harris kann sich heute Abend daher entspannt zurücklehnen.

ESC-Halbfinale: Wer tritt am Dienstag an?

Schon seit dem 25. Januar steht fest, welches Land in welchem ESC-Halbfinale startet. Die Reihenfolge wurde beim sogenannten Allocation Draw in Turin ausgelost. Diese Teilnehmenden treten heute Abend beim ersten Halbfinale an:

Albanien: Ronela -'Sekret' Lettland: Citi Zēni - 'Eat Your Salad' Litauen: Monika Liu - 'Sentimentai' Schweiz: Marius Bear - 'Boys Do Cry' Slowenien: LPS - 'Disko' Ukraine: Kalush Orchestra - 'Stefania' Bulgarien: Intelligent Music Project - 'Intention' Niederlande: S10 - 'De Diepte' Moldau: Zdob și Zdub & Fraţii Advahov - 'Trenuleţul' Portugal: Maro - 'Saudade, saudade' Kroatien: Mia Dimšić -' Guilty Pleasure' Dänemark: Reddi - 'The Show' Österreich: LUM!X & Pia Maria - 'Halo' Island: Systur - Með hækkandi sól' Griechenland: Amanda Georgiadi Tenfjord - 'Die Together' Norwegen: Subwoolfer - 'Give That Wolf A Banana' Armenien: Rosa Linn - 'Snap'

ESC 2022: Das sind die Kandidatinnen und Kandidaten ESC 2022: Das sind die Kandidatinnen und Kandidaten Für Deutschland tritt bei ESC 2022 Malik Harris mit seinem Song "Rockstars" an. Foto: Britta Pedersen/dpa-POOL/dpa

ESC 2022: Das sind die Kandidatinnen und Kandidaten Die albanische Kandidatin ist Ronela Hajati mit "Sekret". Foto: EBU/Eurovision Song Contest

ESC 2022: Das sind die Kandidatinnen und Kandidaten Für Armenien tritt Rosa Linn mit "Snap" an. Foto: Robert Koloyan/EBU/Eurovision Song Contest

ESC 2022: Das sind die Kandidatinnen und Kandidaten Der australische Kandidat: Sheldon Riley singt "Not The Same". Foto: EBU/Eurovision Song Contest

ESC 2022: Das sind die Kandidatinnen und Kandidaten LUM!X & Pia Maria repräsentierten beim ESC 2022 Österreich mit "Halo". Foto: Felix Vrantny/EBU/Eurovision Song Contest



ESC 2022: Das sind die Kandidatinnen und Kandidaten Vertritt Aserbaidschan: Nadir Rustamli mit "Fade To Black". Foto: ICTIMAI TV/EBU/Eurovision Song Contest

ESC 2022: Das sind die Kandidatinnen und Kandidaten Jérémie Makiese tritt mit "Miss You" für Belgien an. Foto: Henri Doyen/EBU/Eurovision Song Contest

ESC 2022: Das sind die Kandidatinnen und Kandidaten Die bulgarische Band Intelligent Music Project nimmt mit "Intention" teil. Foto: Orlin Nikolov/EBU/Eurovision Song Contest

ESC 2022: Das sind die Kandidatinnen und Kandidaten Mia Dimšić ist die Kandidatin aus Kroation. Sie tritt mit "Guilty Pleasure" an. Foto: Goran Čižmešija /EBU/Eurovision Song Contest

ESC 2022: Das sind die Kandidatinnen und Kandidaten Zypern will sich den Sieg mit Andromache und "Ela" sichern. Foto: Konstantino Maolas/EBU/Eurovision Song Contest



ESC 2022: Das sind die Kandidatinnen und Kandidaten Tschechien tritt mit einer Band an: We Are Domi mit "Lights Off". Foto: Barbora Nosková/EBU/Eurovision Song Contest

ESC 2022: Das sind die Kandidatinnen und Kandidaten Reddi mit "The Show" will für Dänemark gewinnen. Foto: Agnete Schlichtkrull/EBU/Eurovision Song Contest

ESC 2022: Das sind die Kandidatinnen und Kandidaten Für Estland tritt Stefan mit "Hope" an. Foto: Ako Lehemets/EBU/Eurovision Song Contest

ESC 2022: Das sind die Kandidatinnen und Kandidaten Die finnischen Kandidaten für den Eurovision Song Contest: The Rasmus mit "Jezebel". Foto: Venla Shalin/EBU/Eurovision Song Contest

ESC 2022: Das sind die Kandidatinnen und Kandidaten Auch für Frankreich tritt eine Band an: Alvan & Ahez mit "Fulenn". Foto: Thomas Braut/EBU/Eurovision Song Contest



ESC 2022: Das sind die Kandidatinnen und Kandidaten Die griechische Kandidatin Amanda Georgiadi Tenfjord mit "die toegther". Foto: Kostas Karydas/EBU/Eurovision Song Contest

ESC 2022: Das sind die Kandidatinnen und Kandidaten Andrea Koevska, auch bekannt nur unter ihrem Vornamen Andrea, ist eine nordmazedonische Sängerin. Beim ESC singt sie "Circles". Foto: Martin Trajanovski/EBU/Eurovision Song Contest

ESC 2022: Das sind die Kandidatinnen und Kandidaten Brooke Scullion wird Irland mit dem Lied "That's Rich" vertreten. Foto: Ruth Medjber/EBU/Eurovision Song Contest

ESC 2022: Das sind die Kandidatinnen und Kandidaten Chanel Terrero Martínez wird Spanien mit dem Lied "SloMo" vertreten. Foto: TVE/EBU/Eurovision Song Contest

ESC 2022: Das sind die Kandidatinnen und Kandidaten Die Band Circus Mircus treten mit "Lock Me In" für Georgien an. Foto: EBU/Eurovision Song Contest



ESC 2022: Das sind die Kandidatinnen und Kandidaten Citi Zēni singen "Eat Your Salad" für Lettland. Foto: Citi Zēni/EBU/Eurovision Song Contest

ESC 2022: Das sind die Kandidatinnen und Kandidaten Cornelia Jakobs singt "Hold Me Closer" für Schweden. Foto: SVT/EBU/Eurovision Song Contest

ESC 2022: Das sind die Kandidatinnen und Kandidaten Achille Lauro ist die Stimme für San Marino. Er geht mit dem Punkrock-Song "Stripper" ins Rennen. Foto: Luca D'Amelio/EBU/Eurovision Song Contest

ESC 2022: Das sind die Kandidatinnen und Kandidaten Mahmood & Blanco singen "Brividi" für Italien. Foto: Giulia Bersani/EBU/Eurovision Song Contest

ESC 2022: Das sind die Kandidatinnen und Kandidaten Marius Bear singt "Boys Do Cry" für die Schweiz. Foto: SRF/EBU/Eurovision Song Contest



ESC 2022: Das sind die Kandidatinnen und Kandidaten Michael Ben David tritt mit "I.M" für Israel an. Foto: Shahar Arbiv/EBU/Eurovision Song Contest

ESC 2022: Das sind die Kandidatinnen und Kandidaten Portugal wählt "Saudade saudade" von Maro für den Wettbewerb. Foto: Joey Schultz/EBU/Eurovision Song Contest

ESC 2022: Das sind die Kandidatinnen und Kandidaten Emma Muscat singt "I Am What I Am" für Malta. Foto: Matthew B. Spiteri/EBU/Eurovision Song Contest

ESC 2022: Das sind die Kandidatinnen und Kandidaten Kalush Orchestra tritt mit "Stefania" für die Ukraine an. Foto: Maxim Fesenko/EBU/Eurovision Song Contest

ESC 2022: Das sind die Kandidatinnen und Kandidaten Serbien schickt Konstrakta mit "In corpore sano" zum ESC. Foto: Kosta Đurakovic/EBU/Eurovision Song Contest



ESC 2022: Das sind die Kandidatinnen und Kandidaten Die Nachwuchsband LPS geht mit "Disko" ins Rennen für Slowenien. Foto: RTV Slovenia/EBU/Eurovision Song Contest

ESC 2022: Das sind die Kandidatinnen und Kandidaten Tiktok-Star Sam Ryder singt beim ESC für Großbritannien "Space Man". Foto: Parlophone Music/EBU/Eurovision Song Contest

ESC 2022: Das sind die Kandidatinnen und Kandidaten Litauen schickt Monika Liu mi dem Lied "Sentimentai" zum Eurovision Song Contest. Foto: Monika Liu/EBU/Eurovision Song Contest

ESC 2022: Das sind die Kandidatinnen und Kandidaten Moldavien schickt die Band Zdob şi Zdub & Fraţii Advahov mit dem Lied "Trenuleţul" ins Rennen. Foto: Zdob şi Zdub/EBU/Eurovision Song Contest

ESC 2022: Das sind die Kandidatinnen und Kandidaten Norwegen geht mit dem Lied "Give That Wolf A Banana" von Subwoolfer ins Rennen. Foto: NRK/EBU/Eurovision Song Contest



ESC 2022: Das sind die Kandidatinnen und Kandidaten Die Schweszern Systur treten mit "Með hækkandi sól" für Island auf. Foto: RÚV/EBU/Eurovision Song Contest

ESC 2022: Das sind die Kandidatinnen und Kandidaten Vladana singt "Breathe" für Montenegro. Foto: Aleksandra Jovic/EBU/Eurovision Song Contest

ESC 2022: Das sind die Kandidatinnen und Kandidaten Für Rumänien geht WRS mit "Llámame" ins Rennen. Foto: Vlad Adrei/EBU/Eurovision Song Contest

ESC 2022: Das sind die Kandidatinnen und Kandidaten Ochman soll Polen mit "River" ins Finale führen. Foto: Slawomir Kuchanski/EBU/Eurovision Song Contest

ESC 2022: Das sind die Kandidatinnen und Kandidaten Niederlande schicken S10 mit "De Diepte" zum ESC. Foto: Marie Wynants/EBU/Eurovision Song Contest



ESC 2022: Das sind die Kandidatinnen und Kandidaten Die Band Citi Zēni tritt beim Eurovision Song Contest 2022 für Lettland an. Foto: IMAGO / ANP

ESC 2022: Wie kommt man an Tickets für die Shows?

Tickets können ausschließlich über das offizielle Ticketportal ticketone.it erworben werden. Aktuell sind nur noch Restkarten für das zweite Halbfinale erhältlich. Wie jedes Jahr werden Fans davor gewarnt, Tickets für die ESC-Shows auf dem Schwarzmarkt oder über andere als die offizielle Ticket-Online-Plattform zu kaufen. Diese Tickets sind in der Regel nicht nur zu teuer, sondern können auch gefälscht und damit ungültig sein.

ESC 2022: Wer ist Favorit?

Die Ukraine ist seit 2003 beim ESC dabei. Seitdem war sie zehn Mal in den Top Ten, zweimal hat sie gewonnen - zuletzt 2016 in Stockholm. 2017 fand der ESC dann in Kiew statt - ein fröhliches buntes Musikspektakel, das dem Land, welches sich schon seit 2014 im Krieg mit Russland befand, gut tat.

In diesem Jahr liegt die Ukraine mit dem Kalush Orchestra in den Prognosen weit vorne. Auch wenn der ESC nie politisch sein will, Politik schwingt in jedem Jahr in der Punktevergabe mit. Und in diesem Jahr wird der Ukraine auf Grund des russischen Angriffskriegs die Sympathie aus ganz Europa entgegen gebracht.

Auch drei Länder aus den "Big Five" werden beim ESC 2022 bisher gut bewertet. Chanel aus Spanien, TikTok-Star Sam Ryder aus Großbritannien und das italienische Duett "Brividi", gesungen von Mahmood und Blanco könnten gute Chancen haben, unter die Top 5 zu kommen. (vad)

ESC 2022: Alle Hintergründe

Dieser Artikel erschien zuerst bei morgenpost.de

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de