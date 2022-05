Hanau: Zwei tote Kinder – Polizei geht von Verbrechen aus

In Hanau ist am Mittwochmorgen ein totes Mädchen auf dem Balkon im neunten Stock eines Hochhauses gefunden worden. Laut Polizei war zuvor ein schwerverletzter Junge entdeckt worden, der auf der Straße vor dem Haus lag. Er wurde in in das Hanauer Stadtkrankenhaus gebracht, wo er laut Staatsanwaltschaft kurz darauf ebenfalls starb.

Nach bisherigen Hinweisen dürfte es sich um das siebenjährige Mädchen und den elfjährigen Jungen handeln, die in der Wohnung gemeldet waren, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft der Deutschen Presse-Agentur.

Polizei geht von Verbrechen aus – Fahndung läuft

Die Hintergründe waren zunächst unklar. Polizeisprecher Rudi Neu sagte gegenüber der Zeitung "Bild", man kenne die Umstände des Todes derzeit noch nicht, gehe allerdings von einem Verbrechen aus. Derzeit wird nach einem Tatverdächtigen gefahndet.

Der Bürgermeister von Hanau, Claus Kaminsky, sagte der "Bild"-Zeitung außerdem: "Wir müssen die weiteren Ermittlungen der Polizei jetzt abwarten." Es spreche allerdings viel für ein Familiendrama. "Ich kannte die Familie nicht persönlich, aber was wir wissen ist, dass sie schon seit einigen Monaten sozialpädagogische Unterstützung bekommen hat", fügte er hinzu. (csr/dpa)

