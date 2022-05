Amoklauf an Schule vereitelt? Polizei nimmt 16-Jährigen fest

Die Polizei hat in Essen womöglich einen Anschlag auf eine Schule verhindert. Sie nahm in der Nacht zu Donnerstag einen 16-jährigen Schüler fest, weil es Hinweise darauf gab, dass er an seiner ehemaligen oder an seiner jetzigen Schule Straftaten geplant haben könnte.

Laut „Bild“-Zeitung entdeckten Ermittler verschiedene Sprengsätze beim 16-Jährigen, darunter eine Nagelbombe. Offenbar befürchtete die Polizei, dass er einen Amoklauf plante.

Spurensucherung und Spürhunde vor Ort

Vorsorglich wurden beide Schulen geschlossen. Ein Sprengstoffspürhund und die Spurensicherung sind vor Ort. Auf Twitter bestätigte die Polizei den Verdacht, äußerte sich aber nicht zu den Details. Auch zum mutmaßlichen Täter wurden keine weiteren Angaben gemacht.

Die Polizei ermittelt seit gestern Abend. Der Verdacht besteht, dass ein Schüler Straftaten an beiden Schulen begehen wollte. #Borbeck #Polizeieinsatz https://t.co/xOFpXopC9R — Polizei NRW E (@Polizei_NRW_E) May 12, 2022

Die Polizei rückte am Morgen zu zwei Großeinsätzen an, einmal an einer Realschule und dann am Don Bosco Gymnasium. Der Schüler war erst kürzlich von der Realschule auf das Gymnasium gewechselt.

Der Jugendliche wartet im Gewahrsam auf seine Vernehmung. Das Gymnasium hat auf seiner Internetseite gegen 7.20 Uhr den Hinweis gegeben: „Eilmeldung. Die Schule muss leider heute ausfallen. Begründungen kommen später.“

