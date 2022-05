Bremerhaven: Schüsse an Schule – Ein Mensch verletzt, Täter gefasst

In Bremerhaven hat die Polizei bei einem Einsatz an einer Schule einen Täter festgenommen, der einen Menschen mit einer Waffe verletzt haben soll. Unklar ist, um welche Art von Waffe es sich handelt. Es soll aber Schüsse gegeben haben. Das berichtet die Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf Polizeiangaben.

Auf Videos in den sozialen Netzwerken war zu sehen, wie eine schwarz gekleidete männliche Person festgenommen wurde.

Nach Angaben der Sprecherin war ein Täter nach ersten Informationen in die Schule gegangen und hatte dort mit einer Waffe geschossen. Von einem Amoklauf wollte die Polizei bei "Radio Bremen" nicht sprechen.

Für Eltern der SChüler:innen am Lloyd-Gymnasium (Oberstufe) hat der Magistrat der Stadt Bremerhaven ein Info-Telefon eingerichtet. Die Nummer lautet: 0471/590-2735. Die Polizei hat die Lage an der Schule unter Kontrolle. — Polizei Bremerhaven (@PolizeiBhv) May 19, 2022

Bremerhaven: Frau an Schule verletzt

Der Deutschen Presse-Agentur sagte ein Polizeisprecherin außerdem, bei der verletzten Person handele es sich um eine Frau. Sie sei in ein Krankenhaus gekommen. Über ihren Gesundheitszustand war zunächst nichts bekannt.

Die Schülerinnen und Schüler des betroffenen Lloyd-Gymnasiums (Oberstufe) an der Grazer Straße in Bremerhaven-Mitte blieben nach der Tat zunächst mit ihren Lehrkräften in ihren Klassenräumen. „Die Polizei hat die Lage vor Ort unter Kontrolle“, hieß es in einer Mitteilung der Polizei.

Zuvor hatten die Beamten die Bevölkerung dazu aufgerufen, den Bgm.-Martin-Donandt-Platz und die anliegenden Straßen zu meiden. Für Eltern richtete der Magistrat der Stadt Bremerhaven ein Informationstelefon ein. (fmg/dpa/AFP)

