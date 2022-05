Affenpocken in Deutschland: Die wichtigsten Infos zum Virus

Berlin. In immer mehr Bundesländern werden Affenpocken-Fälle gemeldet. Die Bundesregierung will auf den Ausbruch nun umgehend reagieren.

Das zunächst in Afrika festgestellte Virus war seit 2018 nicht mehr auf dem Radar der Bevölkerung. Nach einigen Fällen in Großbritannien wurden nun auch Infizierte in Spanien, den USA sowie Portugal registriert. Um sich nun auch auf eine Übertragung nach Deutschland vorzubereiten, sollen Ärzt*innen entsprechend sensibilisiert werden.

Bis zu drei Wochen kann es dauern, bevor ein Infizierter die ersten Symptome entwickelt: So lange dauert die Inkubationszeit bei den Affenpocken. Drei lange Wochen – die erklären, warum viele Experten mit Sorge auf den aktuellen Virus-Ausbruch blicken. Bleibt es bei einigen hundert Fällen weltweit oder hat sich das Virus unentdeckt schon deutlich stärker verbreitet?

Der weltweite Ausbruch sei so ungewöhnlich, dass man sich Sorgen machen müsse, ob er so ablaufe wie frühere Affenpocken-Ausbrüche, sagte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) am Montag in Genf. Es sei eher damit zu rechnen, dass sich Art und Weise der Verbreitung geändert haben könnten, „so dass wir jetzt schnell und hart reagieren müssen, um einen globalen Ausbruch wieder einzudämmen“.

Affenpocken: Wie weit ist das Virus in Deutschland verbreitet?

Bis Montagabend waren in Deutschland sechs bestätigte Fälle bekannt – drei davon in Berlin. Außerdem traten Fälle in Bayern, Baden-Württemberg und Sachsen-Anhalt auf. Das Bundesgesundheitsministerium erwartet allerdings noch eine deutliche Zunahme der Fälle: „Aufgrund der vielfältigen Kontakte der derzeit Infizierten ist in Europa und auch in Deutschland mit weiteren Erkrankungen zu rechnen“, heißt es in einem aktuellen Lagebericht, der dieser Redaktion vorliegt.

In zahlreichen Ländern seien mehr als 100 bestätigte Fälle und Verdachtsfälle nachgewiesen, „Tendenz täglich steigend“. Bisher sei bei den in Europa festgestellten Infektionen die westafrikanische Affenpocken-Variante nachgewiesen worden. Diese Variante führt im Durchschnitt zu milderen Verläufen als die zentralafrikanische Variante.

Affenpocken: Wie kann man sich schützen?

Als einfachste Schutzmaßnahme gilt das Reduzieren von Körperkontakt: Affenpocken werden laut Experten in der Regel durch Körperflüssigkeiten wie Sperma, Speichel, Schorf oder andere Sekrete übertragen. Laut RKI ist auch eine Übertragung bei Face-to-Face-Kontakten möglich - durch ausgeschiedene Atemwegssekrete. Die Inkubationszeit, die Zeit also zwischen Infektion und ersten Symptomen, ist laut RKI relativ lang - zwischen 7 und 21 Tagen. Erste Symptome der Krankheit sind Fieber, Kopf-, Muskel- und Rückenschmerzen und geschwollene Lymphknoten. Einige Tage nach dem Auftreten von Fieber entwickeln sich die namensgebenden Pocken auf der Haut, die schließlich verkrusten und abfallen.

Wie gefährlich ist eine Infektion?

Im Gegensatz zu den seit 1980 ausgerotteten Menschenpocken verlaufen Affenpocken laut RKI in der Regel deutlich milder. Die meisten Menschen erholten sich innerhalb von mehreren Wochen. Das Affenpockenvirus (englisch: Monkeypox virus, kurz: MPXV) sei zudem deutlich schlechter übertragbar als das Corona-Virus SARS-COV-2, sagt Leif Erik Sander, Infektiologe an der Berliner Charité.

Prinzipiell könne sich aber jeder über einen Hautkontakt anstecken, Kleinkinder oder Menschen mit Immunschwäche könnten auch schwer erkranken. Bei Kindern unter 16 Jahren, die mit der zentralafrikanischen Virusvariante infiziert sind, beobachten Experten eine Fallzahl-Sterblichkeit von bis zu 11 Prozent, bei der westafrikanischen liegt sie bei einem Prozent. Folgen einer überstandenen Infektion können Narben und selten auch Erblindung sein.

Wer ist besonders betroffen?

Bislang sind es vor allem Männer, die sexuelle Kontakte zu anderen Männern hatten. Übertragungsorte der in Deutschland bislang bekannt gewordenen Fälle seien Partys, unter anderem auf Gran Canaria in Spanien und in Berlin, so der Regierungsbericht. Das offenbar erhöhte Risiko in der schwulen Community ordnet Charité-Forscher Sander statistisch ein: „MPXV interessiert sich nicht für sexuelle Orientierung oder Geschlecht. Es geht nur um engen Körperkontakt mit möglichst vielen Menschen. Das ist alles.“

Minister Lauterbach erklärte, es gelte jetzt, die Risikogruppen ehrlich anzusprechen. Das sei zu ihrem Schutz und dürfe nicht falsch als Stigmatisierung verstanden werden. Der Minister appellierte an diejenigen, die anonymen Sex mit Männern gehabt haben, auf Hautveränderungen und Fieber zu achten und sich im Verdachtsfall schnell in medizinische Behandlung zu begeben.

Wie regiert die Bundesregierung?

Charité-Experte Sander rät zur Vorsicht: „Der globale Affenpocken- Ausbruch ist sehr dynamisch. Wir wissen momentan noch zu wenig über die Infektionsketten und das Ausmaß des Ausbruchs. Daher sollten sich meines Erachtens auch alle engen Kontaktpersonen von Infizierten isolieren, um weitere Übertragungen bestmöglich zu verhindern“, schrieb Sander auf Twitter. Und weiter: „Um den Ausbruch der Affenpocken und den Krankheitsverlauf besser zu verstehen, sollten meiner Meinung nach in dieser Phase, Infizierte in Zentren hospitalisiert werden um eine engmaschige und umfängliche virologisch, infektiologische Diagnostik und Informationsbündelung zu gewährleisten.“

Lauterbach will in Kürze zusammen mit dem RKI Empfehlungen zu Isolation und Quarantäne vorstellen. Die britische Gesundheitsbehörde UKHSA setzte am Montag als empfohlene Quarantänezeit für enge Kontaktpersonen von Infizierten drei Wochen fest. Belgische Behörden ordnen eine 21-tägige Isolation für Infizierte an. Für Kontaktpersonen gilt dies nicht, ihnen wird zu besonderer Vorsicht geraten.

Schützt die Pockenimpfung?

„Eine Pockenimpfung schützt vermutlich auch vor Affenpocken“, heißt es im Lagebericht des Ministeriums. In der Bundesrepublik war sie bis 1975 für einjährige Kleinkinder Pflicht, in der DDR wurde die Pflicht 1982 aufgehoben. Das heißt umgekehrt: Ein großer Teil der jüngeren Bevölkerung hat keinen Immunschutz gegen die Pocken. Der Vorsitzende des Weltärztebundes, Frank Ulrich Montgomery, schlägt deswegen nun vor, ungeimpfte Bevölkerungsgruppen jetzt zügig gegen die Pocken zu impfen.

„Wir sollten dabei in erster Linie an die aktuell besonders gefährdeten Gruppen denken – also in der Regel jüngere Männer mit vielen wechselnden Sexualkontakten.“ Die Bundesregierung hat nach eigenen Angaben etwa 100 Millionen Dosen Pockenimpfstoff eingelagert. Davon seien zwei Millionen Dosen an die Weltgesundheitsorganisation (WHO) gespendet und für sie eingelagert worden. Lauterbach erklärte am Montag, dass aktuell geprüft werde, „ob wir vielleicht Impfempfehlungen aussprechen müssen für besonders gefährdete Personen“.

