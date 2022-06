9-Euro-Ticket: Wo Sie mit der Fahrkarte überall hinkommen

Das 9-Euro-Ticket für den ÖPNV gibt es jeweils für drei Monate von Juni bis August. Mit Regionalzügen kann man sogar an die Ostsee fahren. Welche Regionalbahnstrecken das sind, zeigt das Video.

Mit dem 9-Euro-Ticket direkt günstig an die Ostsee

Mit dem Regionalverkehr von Essen an die Ostsee, aus Berlin an den Bodensee oder von Hamburg mit der Dampflok durch den Harz: Das ist diesen Sommer mit dem 9-Euro-Ticket möglich. Mit der Bahnkarte des Funke Interaktiv Teams lassen sich mögliche Reiseziele entdecken.

Mit beliebig viel Umsteigen erreicht man mit Regionalbahn theoretisch jede beliebige Haltestelle im deutschen Schienennetz. Praktisch müssten Reisende dafür extreme Strapazen in Kauf nehmen. Bei drei Umstiegen dürfte die Schmerzgrenze für die meisten erreicht oder bereits überschritten sein. Die Karte zeigt deshalb, welche Orte direkt oder mit maximal dreimal Umsteigen mit Regionalzügen erreichbar sind.

9-Euro-Ticket: Karte zeigt mögliche Ziele

In der interaktiven Anwendung können Startbahnhöfe in den Bundesländern Hamburg, Niedersachsen, Berlin, Nordrhein-Westfalen, Thüringen und die Hauptbahnhöfe deutscher Großstädte gewählt werden. Sie ermöglicht einen generellen Überblick über erreichbare Reiseziele und kann so der Inspiration für die Reiseplanung mit dem 9-Euro-Ticket dienen. Sie ersetzt aber keine Fahrplanauskunft und erhebt bei wechselnden Fahrplanangeboten keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Zur Interaktiv-Anwendung gelangen Sie hier: Wie weit kommt man mit dem 9-Euro-Ticket?

