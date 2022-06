Stürme fegen über weite Teile Frankreichs hinweg

So, 05.06.2022, 10.20 Uhr

In weiten Teilen Frankreichs haben Stürme für Schäden und Chaos gesorgt. In Paris wurde ein Festival unterbrochen, im Zentrum des Landes mussten zehntausende Pfadfinder in Sicherheit gebracht werden.