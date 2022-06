Affenpocken: Erster Patient genesen ++ RKI meldet 80 Fälle

Der erste Patient mit Affenpocken ist in Deutschland genesen

Das RKI meldet am Dienstag 80 Affenpocken-Fälle in neun Bundesländern

Berlin. Ein weltweiter Ausbruch von Affenpocken sorgt für Aufsehen und alarmiert Experten. Der Weltgesundheitsorganisation (WHO) wurden mittlerweile 780 Fälle der Virus-Erkrankung gemeldet. Sie traten in 27 sogenannten nicht-endemischen, also für das Virus unüblichen Ländern auf. In Deutschland hat das Robert Koch-Institut (RKI) Stand Dienstag 80 Fälle in neun Bundesländern registriert. "Soweit bekannt, erkranken die meisten Betroffenen nicht schwer", heißt es auf der Internetseite des Instituts.

Der Erreger wird meist durch engen Körperkontakt übertragen. Experten gehen davon aus, dass der Ausbruch begrenzt werden kann. Die Gefährdung für die breite Bevölkerung wird nach wie vor als gering einschätzt. Die Symptome, wie Fieber und Hautausschlag, verschwinden gewöhnlich innerhalb weniger Wochen von selbst, können bei einigen Menschen aber zu medizinischen Komplikationen und in sehr seltenen Fällen auch zum Tod führen. Auch für Haustiere kann das Virus gefährlich werden.

Nachrichten zum Affenpocken-Ausbruch von Dienstag, 7. Juni: Klinik: Erster Patient mit Affenpocken-Virus in Deutschland genesen

16.45 Uhr: Der erste Mensch, bei dem in Deutschland Affenpocken diagnostiziert worden waren, ist laut Meldung eines Krankenhauses genesen. Der 26-jährige Brasilianer wurde nach rund zwei Wochen Behandlung symptomfrei aus der Behandlung entlassen, teilte die München Klinik am Dienstag mit. Ein zweiter Patient sei bereits in der Vorwoche in häusliche Isolation entlassen worden.

Beide Patienten hätten an milden Krankheitsverläufen mit den charakteristischen Hautveränderungen wie Pusteln und Pocken gelitten. Weitere Menschen mit der Virusinfektion würden derzeit nicht in der München Klinik behandelt.

In ganz Bayern wurden bis Anfang Juni insgesamt sechs Fälle von Affenpocken gemeldet; das Robert Koch-Institut (RKI) verzeichnet bislang 80 Infektionen deutschlandweit. Der Erreger wird laut RKI meist durch engen Körperkontakt von Mensch zu Mensch übertragen. Die Symptome verschwinden gewöhnlich innerhalb weniger Wochen von selbst, können bei einigen Menschen aber zu medizinischen Komplikationen und in sehr seltenen Fällen auch zum Tod führen.

RKI: 80 Patienten mit Affenpocken in Deutschland erfasst

11.46 Uhr: Affenpocken sind nach Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) mittlerweile bei 80 Menschen in Deutschland bestätigt und gemeldet worden. Das Institut sprach am Dienstag auf seiner Internetseite von Nachweisen aus neun Bundesländern. Seit dem Freitag vor Pfingsten hat sich die Zahl der beim RKI erfassten Erkrankungen um 15 erhöht. Weiterhin heißt es: "Soweit bekannt, erkranken die meisten Betroffenen nicht schwer." Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) vom Sonntag ist die Krankheit nun in rund 30 Ländern nachgewiesen, in denen das Virus sonst nicht kursiert. Es geht um mehrere Hundert Fälle.

Hierzulande ist die Virus-Infektion bisher in Berlin besonders häufig bestätigt worden: Die Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung wies nach den aktuellsten verfügbaren Daten vom Freitag vor Pfingsten bereits 48 Fälle aus. Davon seien elf Patienten in ein Krankenhaus aufgenommen worden.

