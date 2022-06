Dieter Hallervorden heiratet mit 86: So viel jünger ist seine neue Frau

Hochzeit nach sieben Jahren Liebe: Entertainer Dieter Hallervorden und Christiane Zander im Mai bei den Passionsspielen in Oberammergau. (Photo by Gisela Schober/Getty Images)

Überglücklich, verliebt wie ein Teenager und voller Vorfreude auf die Zukunft – mit 86 Jahren hat so viel Energie wie zwei 43-Jährige zusammen. Am Wochenende hat der Entertainer seine rund 30 Jahre jüngere Frau Christiane Zander geheiratet. Und zwar nicht in einer schlichten kleinen Zeremonie. Die Brautleute ließen es richtig krachen – in der Champagner-Halle von Hallervordens Schlosspark Theater in Berlin. Das Motto: „Lass uns feiern., was die Schluckmuskeln hergeben.“

Das nahmen partyfeste Gäste wie Roberto Blanco beim Wort. Auch der Sänger lässt sich grundsätzlich nicht beirren von dem Alter in seinem Pass (85) und sang für das Paar „Sex Bomb“. 150 Gäste kamen, darunter Ex-Tatort-Kommissar Boris Ajinovic, die Schauspielerinnen Brigitte Grothum, aber auch illustre Reality-TV-Gewächse wie Julian FM Stoeckel. Aufgetischt wurden laut „B.Z.“ Crêpes-Lachsröllchen und indische Tanduri-Geflügelbällchen.

Schauspieler Johannes Hallervorden, Sohn des Bräutigams aus zweiter Ehe. Foto: ddp

Trotz des festlichen Ortes – es ging es betont locker zu. Hallervorden trug zur Party Jeans, Hemd und Weste zu blauen Turnschuhe, Zander ein Spitzenkleid zu Sandalen, ihre Haare waren offen. Das Theater-Ensemble gratulierte dem Chef mit einem Ständchen. Bei Roberto Blancos Auftritt überließ Hallervorden noch seiner Frau die von Rosenblüten bedeckte Tanzfläche, später tanzten sie gemeinsam zu Songs wie „I Will Survive“.

Dieter Hallervorden lässt sich für Hochzeitsfoto fesseln

Hallervorden wolle durch die Ehe wolle er besiegeln, dass die Worte „,Ich liebe dich’ für immer und ewig gedacht sind“, erklärte er. „Christiane und ich sehen das Leben als Geschenk, das man in vollen Zügen genießen sollte. Hochzeit vermittelt ein Glücksgefühl. Und Glück ist das Einzige, was größer wird, wenn man es teilt.“ Zander sprach von dem „i-Tüpfelchen auf unserer Liebe“.

Dafür lässt Hallervorden sich nach zwei geschiedenen Ehen gerne ein drittes Mal „in Fesseln legen“: Statt steifer Posen gab es richtig Action für den Hochzeitsfotografen. Die Braut fesselte Hallervorden mit einem Tau und zerrte ihn über den Kiesweg.

Nathalie Hallervorden, eine renommierte Psychotherapeutin, ist eine Tochter des Bräutigams aus erster Ehe. Foto: Gerald Matzka / dpa

Hallervorden: Heiratsantrag auf Hausdach

Seit sieben Jahren sind die frühere Stuntfrau und der Kabarettist und ein Paar. Den Antrag machte er ihr auf einem Hausdach in Berlin. Die beiden waren gerade bei Dreharbeiten, ein Kameramann filmte mit. Angesichts dieses „erdrückenden Beweismaterials“ sei die Hochzeit für ihn gesetzt gewesen. Pläne für Flitterwochen hat das Paar dagegen noch nicht.

Für Zander stehen erst einmal Behördengänge an: Sie will den Nachnamen ihres Mannes annehmen. Ein romantisches Nest steht ihnen immer zur Verfügung: Hallervordens Château de Costaérès auf einer Insel vor der Küste der Bretagne.

Hallervorgen ist stolz auf seine aktive Frau

Hallervorden äußerte sich stets stolz über seine aktive und erfolgreiche Partnerin: „Sie doubelt Schauspielerinnen bei riskanten Situationen, sie macht Fallschirmsprünge und ist als Taucherin aktiv. Eine Frau, die weiß, was sie will, und die das Leben genauso wie ich als Geschenk versteht“, sagte er einmal. Und eine, die den Nervenkitzel liebt – und die Aufregung bringt in Dieter Hallervordens Leben.

Seit „Honig im Kopf“ erlebt seine Karriere noch einmal eine überraschende Blüte – der Film, in dem Hallervorden einen Demenzkranken spielt, war 2014 in Deutschland erfolgreicher als jeder Hollywood-Blockbuster.

Hochzeit nach sieben Jahren Beziehung

Kennengelernt haben die beiden sich im Februar 2015 am Ort ihrer Hochzeit, im Schlosspark Theater in Berlin-Steglitz, das Hallervorden mit seinem eigenen Geld gerettet hat. Anderthalb Jahr später, als immer lauter und unverhohlener getuschelt wurde, bekannte er sich in einem öffentlichen Brief zu seiner neuen Liebe. „Mit meiner Frau Elena führe ich schon lange eine kameradschaftliche Ehe“, schrieb er.

Das Paar war da 25 Jahre verheiratet. Ein Sohn und eine Tochter gingen aus der Ehe hervor. Elena Blume mied die Öffentlichkeit weitgehend. Zwei weitere Kinder stammen aus Hallervordens erster Ehe mit der Komödiantin Rotraut Schindler.

