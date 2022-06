Spanien, Italien & Co.: Gefahr am Mittelmeer – Welche Tiere gefährlich sind

Wie vielerorts am Mittelmeer verschmutzt Plastikmüll auch in Zypern die scheinbar heile Urlaubswelt. Im Rahmen einer landesweiten Kampagne sammeln Freiwillige Einwegplastik an den Stränden ein, Restaurant- und Kneipenbesitzer stellen auf nachhaltigere Geschäftsmodelle um.

Dolce Vita an der Adria-Küste in Italien, traumhafte Inseln in Griechenland, beeindruckende Strände an der Costa Brava in Spanien – die Mittelmeerregion gehört zu den beliebtesten Urlaubsorten der Deutschen. Gefährliche Tiere hingegen verortet man eher in weiter entfernten Destinationen – tatsächlich gibt es aber auch im Mittelmeer einige Tiere, vor denen sich Urlauberinnen und Urlauber besser in Acht nehmen sollten.

In den Gewässern können sogar einige der gefährlichsten Meerestiere gefunden werden. Dazu gehört beispielsweise das Petermännchen. Der Fisch, der nur zwischen 15 und 52 Zentimetern lang werden kann, zählt zu den gefährlichsten europäischen Gitftieren. Das tückische: Das Petermännchen vergräbt sich tagsüber gerne in der Nähe von Stränden im Sand oder im Schlamm und kann somit nur schwer entdeckt werden. Wer jedoch beim Baden aus Versehen auf den Fisch tritt, bekommt seine giftigen Stacheln zu spüren. In den meisten Fällen ist das Gift des Petermännchens zwar nicht tödlich – führt aber zu starken und schmerzhaften Schwellungen.

Gute Woche-Newsletter Alles Gute aus Niedersachsen in einem Newsletter - jede Woche gute Nachrichten E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Selten, aber sehr gefährlich: Die Portugiesische Galeere

Ein anderes Tier, dem man beim Badeurlaub wohl lieber nicht begegnen möchte, ist die Portugiesische Galeere. Sie sieht aus wie eine Qualle, ist aber eigentlich eine Gemeinschaft aus hunderten oder tausenden kleiner Polypen und gehört zu den Nesseltieren. Tatsächlich ist die Portugiesische Galeere gar nicht im Mittelmeer beheimatet. Aufgrund des Temperaturanstiegs der Meere und der Überfischung der Thunfische wurde das Nesseltier jedoch schon mehrmals vor den balearischen Inseln gesichtet.

Die Portugiesische Galeere besteht aus einer Gasblase sowie bläulichen, weißen oder auch violetten Tentakeln, die bis zu 50 Meter lang werden können. An diesen Tentakeln befinden sich bis zu 1000 Nesselzellen, die schmerzhafte rote Quaddeln auf der Haut hinterlassen. Bei Menschen mit einem geschwächten Immunsystem oder Allergien, kann der Kontakt mit der Portugiesische Galeere in seltenen Fällen einen allergischen Schock auslösen, der tödlich enden kann.

Eine Portugiesische Galeere, die 2018 an einem Strand auf Mallorca entdeckt wurde. Foto: Sabrina Hentschel/dpa-Zentralbild/dpa

Mittelmeer: Urlauber sollten sich vor Quallen in Acht nehmen

Auch mehrere Quallen, bei denen der Kontakt sehr schmerzhaft sein kann, gibt es im Mittelmeer. Dazu gehört beispielsweise die Kompassqualle, die an ihren rot-braue Streifen erkannt werden kann. Das Gift der Qualle ist zwar nicht lebensgefährlich, kann allerdings dennoch zu Hautreizungen und Kreislaufbeschwerden führen.

Ebenfalls im Mittelmeer zu finden ist die Leuchtqualle oder auch Feuerqualle. Sie ist für einen Großteil der Quallenstiche in der Region verantwortlich. Der Schirm der Qualle, auf dem sich kleine bräunliche oder rötliche Punkte befinden, kann einen Durchmesser von 10 bis 15 Zentimetern erreichen. Der Kontakt mit einer Leuchtqualle löst schmerzende und juckende Rötungen sowie Quaddeln aus.

Haie im Mittelmeer: Angriffe extrem unwahrscheinlich

Neben Quallen, Petermännchen und Portugiesischen Galeeren, gibt es im Mittelmeer noch einige weitere Bewohner, die für Menschen gefährlich werden können. Dazu gehören beispielsweise Stechrochen, Wasserschlangen oder Seeigel. Aufgrund des Klimawandels kommen außerdem immer neue Tierarten dazu. Bereits mehrfach wurden etwa vor Griechenland Feuerfische gesichtet, die eigentlich in den Tropen und im Roten Meer zuhause sind. Die Fische haben giftige Stacheln auf ihrem Rücken, die zu Lähmungen, Fieber und Übelkeit führen können.

Lesen Sie auch: Spanien – Schwerer Waldbrand wütet an der Costa del Sol

Eine relativ geringe Gefahr geht hingegen von einem Meeresbewohner aus, vor dem sich viele fürchten: dem Hai. Immer wieder sorgen zwar Hai-Sichtungen im Mittelmeer für Aufregung – erst kürzlich wurde ein Blauhai vor Mallorca entdeckt. Tatsächlich gibt es in der Region eine ganze Reihe von Hai-Arten, auch der berühmteste Hai der Welt, der Weiße Hai, ist in den Gewässern zu finden. Die Wahrscheinlichkeit, im Urlaub einen Hai zu sehen geschweige denn von ihm angegriffen zu werden, ist im Mittelmeer allerdings extrem gering. (csr)

Dieser Artikel erschien zuerst auf morgenpost.de.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de