Tribute von Panem: Darsteller für Dreh in Duisburg gesucht

Schaulaufen der Stars bei der Met Gala in New York

Es ist einer der größten Schauläufe des Jahres: Bei der Gala des Metropolitan Museum of Art in New York haben am Montagabend rund 400 Prominente aus Mode, Musik, Film, Politik und Wirtschaft ausgefallene Abendgaderoben auf dem roten Teppich präsentiert.