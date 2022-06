Kevin Spacey bleibt trotz Missbrauchs-Vorwürfen auf freiem Fuß

Do, 16.06.2022, 15.57 Uhr

In der Affäre um angebliche sexuelle Übergriffe in Großbritannien bleibt Hollywoodstar Kevin Spacey vorerst auf freiem Fuß. Der zuständige Richter entschied bei einer Anhörung in London, dass sich der 62-Jährige vorerst weiter frei bewegen und auch das Königreich verlassen kann.