Waldbrand in Brandenburg: Detonationen durch Kampfmittel im Boden

2018 sorgte ein Waldbrand nahe der Stadt Treuenbrietzen in Brandenburg (Landkreis Potsdam-Mittelmark) für Schlagzeilen. Die Löscharbeiten zogen sich über Tage – auch, weil von im Boden befindlichen Kampfmitteln eine Gefahr für die Einsatzkräfte ausging. Mehrere Dörfer mussten damals zeitweise evakuiert werden, rund 400 Hektar Wald wurden zerstört.

Nun ist ganz in der Nähe des damaligen Feuers erneut ein Waldbrand ausgebrochen. Auch Gebiete, auf denen es bereits 2018 gebrannt hatte, stehen zum Teil in Flammen. Derzeit scheint sich die Lage vor Ort allerdings zu entspannen: Während am Freitagabend noch von einer Fläche von 60 Hektar die Rede war, auf denen das Feuer wütete, ist es der Feuerwehr inzwischen gelungen, den Brand auf rund 40 Hektar einzudämmen. Mehr zum Thema: Dürre und Waldbrände – Sorgen nach zu trockenem Frühling in Deutschland

Waldbrand in Brandenburg: Kampfmittel im Boden erschweren Löscharbeiten

Erschwert werden die Löscharbeiten wie schon vor vier Jahren durch die alten Kampfmittel im Boden. Dabei handelt es sich hauptsächlich um Munition aus dem Zweiten Weltkrieg. Es sei bereits zu Detonationen gekommen, sagte der Waldbrandschutzbeauftragte im Landesbetrieb Forst Brandenburg, Raimund Engel, im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Daher könnten die Löscharbeiten nur vom Rand des brennenden Gebiets aus erfolgen.

Der Katastrophenschutz forderte Anwohnerinnen und Anwohner am Freitag dazu auf, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Vor Ort waren am Freitag 380 Kräfte von Feuerwehr, Polizei, Bundeswehr und Technischem Hilfswerk im Einsatz. Die Löscharbeiten dauern am Samstag an.

Keine Gefahr für Dörfer durch Waldbrand in Brandenburg

Die Sprecherin des Landkreises Potsdam-Mittelmark, Andrea Metzler, bezeichnete die Lage am Freitag als dynamisch. "Der Wind dreht sich, es ist wieder sehr trocken", sagte sie der dpa. Bislang seien aber keine Orte in Gefahr. Lediglich die Bundesstraße 102 sei wegen des Einsatzes gesperrt worden.

Trocken ist es derzeit nicht nur in Brandenburg. In großen Teilen Deutschlands gilt die Waldbrand-Gefahrenstufe vier. In manchen Gebieten, vor allem in Ostdeutschland und im nördlichen Bayern und südlichen Hessen, sprach der Deutsche Wetterdienst am Samstag sogar von der höchsten Gefahrenstufe fünf. Wegen der heißen Temperaturen am Wochenende dürfte sich die Lage zunächst sogar noch verschlimmern. Lesen Sie auch: Dürre und Brände – Wie geht es weiter mit unseren Wäldern?

Hitze und Trockenheit sorgen für Waldbrände in ganz Deutschland

Durch die Trockenheit ist es in den vergangenen Tagen in verschiedenen Gegenden Deutschlands zu mehreren kleinen Waldbränden gekommen. Unter anderem im Harz, in der Nähe des Brocken, war zuletzt ein Feuer ausgebrochen. Zeitweise standen dort rund 6,5 Hektar schwer erreichbarer Fläche in Flammen, inzwischen sei die Lage aber unter Kontrolle. Nicht weit entfernt, in der Nähe der Stadt Blankenburg, soll es am Samstag aber zu einem weiteren, kleinen Waldbrand gekommen sein.

Noch angespannter als in Deutschland ist die Lage derzeit in Spanien, wo am Freitag mehr als 3000 Menschen wegen eines Waldbrands aus einem Freizeitpark in Sicherheit gebracht werden mussten. Insgesamt wurden auf der Iberischen Halbinsel in den vergangenen Wochen mehrere tausend Hektar Land durch Feuer vernichtet. Lesen Sie dazu: Schwerer Waldbrand wütet an der Costa del Sol in Spanien

(nfz/mit dpa/AFP)

