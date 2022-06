Vor EU-Entscheidung zur Ukraine: Angriffe auf Region Charkiw

Di, 21.06.2022, 11.39 Uhr

In der Region Charkiw im Nordosten der Ukraine hat es in den vergangenen Tagen verstärkt russische Angriffe gegeben. Aus Sicht des ukrainischen Präsidialamts stehen sie in Verbindung mit der anstehenden EU-Entscheidung zur Beitrittsperspektive der Ukraine.