Salzgitter: Polizeibeamte entdecken tote Jugendliche

Berlin Die Polizei entdeckte am Dienstag die Leiche einer Jugendlichen. Ob es sich um eine gesuchte 15-Jährige handelt, war noch unklar.

In Salzgitter ist die Leiche einer Jugendlichen gefunden worden. Ob es sich um eine vermisste 15-Jährige handelt, ist noch unklar (Symbolbild).

Grausiger Fund in Salzgitter-Fredenberg: Die Leiche einer Jugendlichen ist von der Polizei entdeckt worden. Die Polizeibeamten fanden den leblosen Körper bei der Suche nach einem 15 Jahre alten vermissten Mädchen in einer Grünanlage in Salzgitter-Fredenberg.

Laut Polizeiangaben, sei es derzeit immer noch unklar, ob es sich bei der toten Jugendlichen um das vermisste Mädchen handelt. Die 15-Jährige werde seit Sonntagabend vermisst. Die Einsatzkräfte der Polizei suchten seit Dienstagmorgen dieser Woche durchgehend nach der Schülerin.

Salzgitter: Tote Jugendliche entdeckt

Auf der Suche nach der Vermissten würden unter anderem Drohnen zur Ortung aus der Luft eingesetzt. Derzeit seien laut NDR etwa 50 Einsatzkräfte vor Ort im Einsatz. Straßen wurden rund um den Fundort abgesperrt.

Ein Polizeisprecher sagte dem NDR am Dienstagnachmittag: "Ich bestätige noch nicht, dass es sich um die 15-Jährige handelt." Derzeit liefen noch Spurensicherungen am Fundort. "Wir schließen auch ein Gewaltverbrechen nicht aus", so der Sprecher.

Die Todesursache der gefundenen Leiche sei derzeit noch ungeklärt. „Wir ermitteln in alle Richtungen“, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag gegenüber der Deutschen Presseagentur. Weitere Angaben machten die Polizeibeamten jedoch nicht. (pb/dpa)

