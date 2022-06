Norwegen trauert um Opfer des Schusswaffenangriffs in Oslo

Mo, 27.06.2022, 08.15 Uhr

Nach den tödlichen Schüssen in der Nähe einer Schwulen-Bar in Oslo hat Norwegen am Wochenende um die Opfer getrauert. Das Motiv des mutmaßlichen Täters, der kurz nach Beginn seines Angriffs festgenommen wurde, war am Sonntag weiter unklar.