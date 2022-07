Kind in Kanada stirbt in Auto – Mutter arbeitet währenddessen

Eine Tragödie hat die kanadische Kleinstadt Bancroft erschüttert. Der einjährige Everett Smith starb am 23. Juni im Auto seiner Mutter, nachdem sie ihn dort vergessen hatte. An diesem Tag betrugen die Außentemperaturen in Bancroft 27 Grad Celsius – in einem in der Sonne geparkten Auto können die Temperaturen jedoch rapide ansteigen.

Als die Polizei zum Auto der Mutter gerufen wird, ist es bereits zu spät. Der Fernsehsender CBC berichtet, dass die Beamtinnen und Beamten den Jungen "ohne jedes Lebenszeichen" aus dem Auto bergen konnten.

Kind stirbt in Auto: Mutter vergaß Jungen und ging zur Arbeit

Everetts Mutter war währenddessen bei der Arbeit. Sie ist Lehrerin an der North Hastings High School. Eigentlich hätte ihr Sohn gar nicht mehr im Auto sein sollen. CBC zitiert Bancrofts Bürgermeister Paul Jenkins, der die Familie des Jungen gut kennt. Jenkins zufolge hätte Everett eigentlich gar nicht mehr im Auto, sondern in der Kita gewesen sein sollen. Scheinbar habe die Mutter des erst 23 Monate alten Jungen ihr Kind an diesem Tag aber im Auto vergessen.

Die kleine Gemeinde Bancroft versucht seit der Tragödie, der Familie des Jungen beizustehen. Wie Bürgermeister Jenkins erzählt, stehe die "Heilung" der Familie für die meisten Einwohnerinnen und Einwohner von Bancroft im Vordergrund. Jenkins kennt die Familie selbst sehr gut, beschreibt sein Verhältnis zu Everett als "großväterlich".

Um die Familie zu unterstützen, besuchen die Einwohnerinnen und Einwohner Bancrofts sie regelmäßig. Auch ein Fond wurde eingerichtet, um die Trauerfeier und weitere nötige Ausgaben zu stemmen.

Kinder sollten nie alleine im Auto gelassen werden

Kinder (und Tiere) allein im Auto zu lassen, kann lebensgefährlich sein. Schon nach kurzer Zeit steigt die Temperatur im Innenraum des Fahrzeuges rapide an. Nach 60 Minuten heizt sich der Innenraums eines Autos bei 28 Grad Außentemperatur auf bis zu 54 Grad Celsius auf. Für Mensch und Tier werden diese Temperaturen schnell lebensgefährlich.

Wichtig zu wissen ist außerdem, dass es für die Temperaturentwicklung im Fahrzeug unerheblich ist, ob die Fenster des Autos geöffnet oder geschlossen sind.

Wer sieht, wie ein Kind alleine an einem sonnigen Tag in einem Auto sitzt, hat in Deutschland das Recht auf Notfhilfe. In so einer Situation kann ein beherzter Schlag gegen die Scheibe des parkenden Fahrzeug dem Kind das Leben retten. Idealerweise schützen Helferinnen und Helfer ihre Ellbogen oder Hände mit einem Tuch oder Kleidungsstück, das um das schlagende Körperteil gewickelt werden kann.

Dieser Artikel erschien zuerst auf morgenpost.de.

