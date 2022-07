USA: Polizei erschießt Afroamerikaner - mit 60 Schüssen

Gewahrsam, Untersuchungshaft, vorläufige Festnahme. Was ist was und wann darf die Polizei es anwenden?

In den USA starb erneut ein schwarzer Mann bei einem Polizeieinsatz. Die Beamten hatten den 25-jährigen Jayland Walker am Montag zuvor wegen einer Verkehrsordnungswidrigkeit in der Stadt Akron im US-Bundesstaat Ohio gestoppt. Bei einer Verfolgungsjagd zu Fuß erschossen sie ihn. Fotos aus dem Obduktionsbericht lassen vermuten, dass Walker mehr als 60 Mal getroffen wurde. Am Freitag kam es zu Protesten.

Zahlreiche Demonstrierende hatten sich vor dem Rathaus und der Polizeistation der Stadt Akron versammelt, um sich gegen Polizeigewalt und Rassismus einzusetzen. Wie der Bürgermeister der Stadt erklärte, werden die örtlichen Feierlichkeiten zum 4. Juli abgesagt. Walkers' Familie rief die Demonstrierenden derweil dazu auf, friedlich zu bleiben.

"Er war kein Monster, er war niemals in seinem Leben an einem Verbrechen beteiligt", sagte der Anwalt der Familie, Bobby DiCello, über den Getöteten. Die beteiligten Polizisten erklären derweil, sie hätten Walker als "eine tödliche Bedrohung" wahrgenommen und deswegen auf ihn geschossen.

Polizei erschoss Walker, als er zu Fuß flüchtete

Der Todesfall soll demnach seinen Lauf genommen haben, als die Polizisten Walker am Montag wegen einer Verkehrsordnungswidrigkeit anhalten wollten. Den mutmaßlichen Ablauf erklärt die Polizei in einem Statement auf Facebook. So sei der Mann durch die Kontrolle gefahren und habe sich eine Verfolgungsjagd mit den Polizisten geliefert. Als er kurze Zeit später aus dem noch fahrenden Auto gesprungen sei, hätten ihn die Beamten zu Fuß verfolgt. Dabei erschossen sie ihn.

Aus dem Statement geht nicht eindeutig hervor, inwiefern Walker eine Gefahr für die Polizisten darstellte. Den Beamten zufolge habe er bei der ersten Verfolgungsjagd zwar einen Schuss aus dem Auto abgegeben, über die spätere Verfolgung zu Fuß machen sie allerdings nur vage Angaben.

"Das Benehmen des Verdächtigen hat dazu geführt, dass die Beamten ihn als tödliche Bedrohung wahrnahmen", heißt es in der Erklärung. "Als Reaktion auf diese Bedrohung haben sie Schüsse abgegeben und den Verdächtigen dabei getroffen." Trotz Ersthilfemaßnahmen sei der Mann noch vor Ort verstorben.

Die in den Fall verwickelten Polizisten wurden für die Dauer der Ermittlungen vom Dienst suspendiert, schreibt die Polizei weiter, der Mann werde obduziert. Eine Spezialeinheit des Polizeibüros von Akron werde den Einsatz ihrer Kollegen nun mit Hilfe der Kriminalpolizei von Ohio untersuchen.

Polizei soll Walker 60 Mal getroffen haben – auch ins Gesicht

Warum der Einsatz derart eskalierte, ist derweil nicht bekannt. Wie der Bürgermeister von Akron und der Polizeichef in einem weiteren Statement erklärten, soll das Videomaterial der Bodycams zeitnah veröffentlicht werden. Anwalt Bobby DiCello zufolge feuerten acht Polizisten insgesamt mehr als 90 Kugeln auf Walker ab. Die Antirassismus-Organisation "Black Lives Matter" schreibt auf Twitter, Walker sei davon ganze 60 Mal getroffen worden.

He was murdered by Akron police.

Say his name. #JaylandWalker — Black Lives Matter (@Blklivesmatter) July 1, 2022

Ähnliches berichtet auch der Nachrichtensender "News 5", der Zugriff auf Fotos der ersten Autopsie hatte. Demnach habe Walkers Körper Verletzungen an mehr als 60 Stellen gezeigt, die von Schüssen stammen könnten – unter anderem im Gesicht, am Unterbauch und an den Beinen. Eine Kugel soll ihn dabei unter seinem linken Auge getroffen haben.

Walker habe den Gerichtsdokumenten zufolge in Handschellen gefesselt auf dem Rücken auf dem Boden gelegen, so "News 5". In seinem Auto habe man später eine Waffe gefunden.

Polizeigewalt: Schwarze Menschen sterben in USA doppelt so oft

In den USA sorgen immer wieder Fälle von mutmaßlich rassistischer Polizeigewalt gegen Afroamerikaner für Proteste. Regelmäßig sterben dort schwarze Männer und Frauen bei Polizeieinsätzen. Wie die "Washington Post" aus Daten ab 2015 ermittelte, sterben schwarze US-Amerikaner und -Amerikanerinnen im Verhältnis zu ihrem prozentualen Anteil in der Bevölkerung doppelt so oft bei Polizeieinsätzen wie weiße.

Weltweites Aufsehen erregte der Tod des Afroamerikaners George Floyd bei einem brutalen Polizeieinsatz in der Stadt Minneapolis im Jahr 2020. Danach weitete sich die Diskussion über institutionsbezogenen Rassismus und Polizeigewalt in größeren Teilen der Gesellschaft auch auf Europa aus. Die Organisation "Death in Custody" gibt an, dass seit 1990 in Deutschland 209 schwarze Personen bei Polizeieinsätzen gestorben sind. (mit afp)

