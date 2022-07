Neue Hitzerekorde in Frankreich - Kampf gegen Flammen

Di, 19.07.2022, 08.53 Uhr

In vielen Städten in Frankreich sind angesichts der derzeitigen Hitze neue Temperaturrekorde verzeichnet worden. In Nantes etwa wurden 42 Grad Celsius erreicht. Westlich von Bordeaux unweit der höchsten Sanddüne Europas kämpfte die Feuerwehr weiter gegen einen Brand.

