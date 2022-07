Waldbrand: Feuer wüten in Brandenburg und Sachsen – Evakuierungen

Von der extremen Trockenheit begünstigte Waldbrände lassen Einsatzkräfte in Brandenburg und Sachsen nicht zur Ruhe kommen. In Brandenburg dehnte sich das Feuer in der Nacht zu Dienstag bei Rehfeld im Süden des Bundeslandes auf eine Fläche von 800 Hektar aus. Das teilte der Landkreis Elbe-Elster mit. Die Lage sei „sehr angespannt“ und der Brand noch nicht unter Kontrolle, sagte ein Sprecher der Feuerwehr am Morgen.

Bislang mussten rund 600 Anwohner ihre Wohnungen verlassen. Die Feuerwehr war am Dienstagmorgen mit 152 Einsatzkräften vor Ort.

Einsatzkräfte der Feuerwehr versuchen, einen Gebäudebrand in der Region Falkenberg /Elster zu löschen. Foto: Frank Hammerschmidt/dpa

Waldbrände in Brandenburg: Mehrere Einsatzkräfte verletzt

In Rehfeld war die Lage aufgrund starken Windes sehr unübersichtlich, hatte der stellvertretende Waldbrandschutzbeauftragte Philipp Haase am Montag der Deutschen Presse-Agentur gesagt. Seinen Angaben zufolge stand auch eine Windkraftanlage innerhalb der Brandfläche. Für Dienstag seien unter anderem Hubschrauber der Bundeswehr angefordert worden, sagte Haase.

Mindestens sieben Einsatzkräfte sind bei den Löscharbeiten verletzt worden, sechs von ihnen wurden demnach ins Krankenhaus gebracht, teilte der Landkreis mit. Zudem sei eine Ferkelzuchtanlage abgebrannt, viele Tiere seien verendet. Lesen Sie auch: Waldbrände in Europa – Das sind die häufigsten Ursachen

Rauch von Wald- und Gebäudebränden verdeckt teilweise den Sonnenuntergang. Foto: Frank Hammerschmidt/dpa

Waldbrand: Feuer in Sachsen durch Wind begünstigt

Auch im Nationalpark Sächsische Schweiz weitete sich ein Waldbrand aus, der in Tschechien ausgebrochen war. Für die Gemeinden Sebnitz und Bad Schandau löste das Landratsamt Sächsische Schweiz-Osterzgebirge am Montag eine Vorstufe zum Katastrophenalarm aus, wie ein Sprecher am Abend mitteilte.

Am Dienstagmorgen seien noch 136 Einsatzkräfte vor Ort gewesen, sagte ein Sprecher des Landkreises. Ein Hubschrauber sollte am Morgen die Lage erkunden. „Unser großes Problem ist der Wind“, sagte ein Sprecher des Landratsamts Sächsische Schweiz-Osterzgebirge mit Blick auf die Ausbreitung des Feuers. Auch interessant: Braucht Deutschland jetzt Löschflugzeuge?

Während am Montag in einigen Teilen Deutschlands – vor allem im Osten – noch höchste Waldbrandgefahr geherrscht hatte, sollte diese am Dienstag laut Waldbrandgefahrenindex des Deutschen Wetterdienstes sinken.

