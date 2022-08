Corona: RKI meldet sinkende Zahlen ++ Inzidenz bei 451,3

Das RKI meldet am Donnerstag sinkende Corona-Zahlen

Die Inzidenz liegt bei 451,3

Der Bund verzichtet offenbar auf eine neue RKI-Bewertung zur Corona-Isolation

Nasenspray: Der Bund fördert die Entwicklung eines nasalen Corona-Impfstoffs

Berlin. In der aktuellen Corona-Sommerwelle liegen die Zahlen weiterhin auf hohem Niveau, sind jedoch etwas rückläufig. So meldet das Robert Koch-Institut (RKI) am Donnerstag 74.645 Neuinfektionen (Vorwoche: 104.126) und eine bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz von 451,3 (Vortag: 477,9; Vorwoche: 630,4). Das Institut mahnt dennoch zur Vorsicht und warnt vor weiteren Herausforderungen in der Pandemie. Generell sind die aktuellen Daten mit Vorsicht zu lesen, da viele Infektionen nicht erfasst werden.

Gute Woche-Newsletter Alles Gute aus Niedersachsen in einem Newsletter - jede Woche gute Nachrichten E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) trifft unterdessen weitreichende Vorbereitungen für den Herbst. Am Mittwoch stellte er mit Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) ein Kompromisspaket zur Neufassung des Infektionsschutzgesetzes vor. Demnach wird das wichtigste Mittel im Kampf gegen die Pandemie die Maskenpflicht.







Corona-News von Donnerstag, 4. August: Bund fördert Corona-Nasenspray mit 1,7 Millionen Euro

6.51 Uhr: Im Kampf gegen die Corona-Pandemie fördert die Bundesregierung erstmals die Entwicklung eines nasalen Impfstoffs. Das Projekt der Universitätsklinik München namens Zell-Trans werde mit knapp 1,7 Millionen Euro unterstützt, sagte Forschungsministerin Bettina Stark-Watzinger der "Augsburger Allgemeinen" (Donnerstag). Der Impfstoff soll per Nasenspray auf die Nasenschleimhaut aufgetragen werden, also ohne Nadel.

Damit könne er "direkt dort seine Wirkung entfalten, wo das Virus in den Körper eindringt", sagte die FDP-Politikerin. Mit dem Schleimhautimpfstoff würden Coronaviren direkt im Nasen-Rachen-Raum bekämpft und können sich dort gar nicht erst festsetzen. Damit könnte das Präparat im Idealfall nicht nur vor symptomatischen Erkrankungen schützen, sondern gleich vor einer Infektion.

Eine Frau hält ein Nasenspray in der Hand (Symbolbild). Die Bundesregierung fördert die Entwicklung eines nasalen Corona-Impfstoffs. Foto: AegeanBlue

Bayern: Bund verzichtet auf neue RKI-Bewertung zu Corona-Isolation

6.30 Uhr: In der Debatte um ein mögliches Ende der Isolationspflicht für Corona-Infizierte will die Bundesregierung nach Angaben Bayerns keine Neubewertung der Lage durch das Robert Koch-Institut (RKI). Das Bundesgesundheitsministerium habe einen Antrag der Unionsländer abgelehnt, dass das RKI eine fundierte Stellungnahme zur Isolationspflicht geben möge, sagte Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) der Deutschen Presse-Agentur in München. "Das Argument, es gebe keine neuen Erkenntnisse, halte ich für dünn." Zuvor hatten die unionsregierten Länder in der Gesundheitsministerkonferenz eine entsprechende RKI-Bewertung eingefordert.

"Im Lichte der aktuellen Entwicklungen, vor allem in Österreich, brauchen wir einen Kompass. Was genau spricht also gegen eine aktuelle Bewertung durch die Experten des RKI?", fragte Holetschek. "Dass Österreich die Isolationspflicht abgeschafft hat, lässt bei vielen Bürgerinnen und Bürgern Fragezeichen zurück. Sie erwarten von uns völlig zu Recht eine professionelle Bewertung."

RKI registriert 74.645 Corona-Neuinfektionen – Inzidenz bei 451,3

5.50 Uhr: Das Robert Koch-Institut (RKI) hat die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz am Donnerstagmorgen mit 451,3 angegeben. Das geht aus Zahlen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 05.00 Uhr wiedergeben. Am Vortag hatte der Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche bei 477,9 gelegen (Vorwoche: 630,4; Vormonat: 650,7). Allerdings liefern diese Angaben nur ein sehr unvollständiges Bild der Infektionszahlen. Experten gehen seit einiger Zeit von einer hohen Zahl nicht vom RKI erfasster Fälle aus – vor allem weil bei weitem nicht alle Infizierte einen PCR-Test machen lassen. Nur positive PCR-Tests zählen in der Statistik. Zudem können Nachmeldungen oder Übermittlungsprobleme zu einer Verzerrung einzelner Tageswerte führen.

Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI zuletzt 74.645 Corona-Neuinfektionen (Vorwoche: 104.126) und 192 Todesfälle (Vorwoche: 157) innerhalb eines Tages. Vergleiche der Daten sind auch hier wegen des Testverhaltens, Nachmeldungen oder Übermittlungsproblemen nur eingeschränkt möglich. Generell schwankt die Zahl der registrierten Neuinfektionen und Todesfälle deutlich von Wochentag zu Wochentag, da insbesondere am Wochenende viele Bundesländer nicht ans RKI übermitteln und ihre Fälle im Wochenverlauf nachmelden.

Mehr zum Thema Corona-Pandemie in unserem Newsletter. Jetzt anmelden!

Hier startet ein neuer Corona-Blog. Ältere Corona-News finden Sie hier.

(fmg/dpa/afp/epd)

Dieser Artikel erschien zuerst auf morgenpost.de.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de