Dramatische Rettung: Wird 800 Kilogramm schwerer Wal überleben?

Ein Belugawal schwimmt am 5. August 2022 in der Nähe einer Schleuse in Courcelles-sur-Seine, die Seine hinauf.

Bei einer spektakulären Rettungsaktion in Frankreich wurde ein verirrter Belugawal aus der Seine gehoben. Das vier Meter lange und etwa 800 Kilogramm schwere Säugetier war am Dienstag vergangener Woche erstmals in der Seine gesichtet worden. Seit Freitag saß der Wal in einer Schleuse in Saint-Pierre-La-Garenne rund 70 Kilometer vor Paris fest – 130 Kilometer von der Seine-Mündung am Ärmelkanal entfernt.

In der Nacht zu Mittwoch wurde der Belugawal schließlich mit einem Netz und einem Kran aus einer Schleuse in Nordfrankreich gehoben. Experten zufolge hätte das Tier in dem warmen Süßwasser nicht lange überleben können. Normalerweise leben Belugawale in arktischen Gewässern vor den Küsten Russlands, Alaskas und Kanadas.

An der aufwendigen Rettungsaktion waren unter anderem 24 Taucher beteiligt. Bis der Belugawal eingefangen und aus dem Wasser gehoben werden konnte, vergingen etwa sechs Stunden. Danach wurde er zunächst auf einem Frachtkahn abgelegt, wo er von Tierärzten versorgt wurde.

Belugawal gerettet: Überlebenschance gerring

Am Mittwochmorgen fuhr ein Kühllastwagen los, der den abgemagerten Belugalwal ins rund 160 Kilometer entfernte Ouistreham am Ärmelkanal bringen soll. Im dortigen Hafen wurde ein Meerwasser-Becken für ihn vorbereitet.

Das Tier soll dort drei Tage lang untersucht und gepflegt und dann ins offene Meer gebracht werden – "recht weit von der Küste entfernt", wie die Generalsekretärin der Präfektur des Départements Eure, Isabelle Dorliat-Pouzet, sagte.

Es wird aber nicht ausgeschlossen, dass der Wal die Rettungsaktion nicht überlebt. Die Präfektur warnte, dass der Wal "sehr untergewichtig" sei und "ein paar Wunden" habe, so Dorliat-Pouzet. Seine Überlebenschancen sind den Tierärzten zufolge gerring.

Bei einer spektakulären Rettungsaktion in Frankreich wurde ein verirrter Belugawal aus der Seine gehoben. Foto: Jean-Francois Monier/AFP/dpa

Frankreich: Geretteter Wal abgemagert

Der Meeresschutzorganisation Sea Shepherd zufolge leide der Beluga unter schweren Verdauungsproblemen. Die Untersuchung habe ergeben, "dass er keine Verdauungsaktivität mehr hat, was erklärt, warum er nicht mehr frisst. Die Tierärzte werden versuchen, seine Verdauung wieder anzuregen, auch wenn wir die Ursache des Problems nicht kennen", erklärte Sea Shepherd auf Twitter. In den vergangenen Tagen waren mehrere Versuche, das geschwächte Tier zu füttern, erfolglos geblieben.

Das Interesse an der Rettungsaktion und die Spendenbereitschaft in Frankreich sind riesig. Laut Experten ist es erst das zweite Mal, dass sich ein Belugawal nach Frankreich verirrt hat. Im Jahr 1948 hatte ein Fischer in der Loire-Mündung einen Wal in seinen Netzen entdeckt. (day/dpa)

