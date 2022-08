Legoland: Achterbahn-Unglück in Günzburg – 31 Verletzte

Bei einem Unfall auf einer Achterbahn im Legoland sind 31 Menschen verletzt worden. Eine Person ist schwer verletzt, wie das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West unserer Redaktion erklärte. Unter den Opfern sind zehn Kinder, ein Jugendlicher und 20 Erwachsene.

150 Rettungskräfte von Polizei und Feuerwehr sind im schwäbischen Günzburg im Einsatz. Drei Rettungshubschrauber wurden angefordert, aber letztlich nicht gebraucht. Die Kripo Neu-Ulm ermittelt, ein Gutachter soll im Auftrag der Staatsanwaltschaft Memmingen die Unfallursache klären.

Gute Woche-Newsletter Alles Gute aus Niedersachsen in einem Newsletter - jede Woche gute Nachrichten E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Achterbahn-Unfall: 16 Menschen im Krankenhaus

16 Verletzte mussten im Krankenhaus behandelt werden. 15 Menschen wurden vor Ort untersucht. "Wir haben ein sehr dynamisches Geschehen", so die Polizei.

Was bisher bekannt ist: Gegen 14 Uhr ging ein erster Notruf ein, weil in einem Fahrgeschäft ein Achterbahnzug auf einen anderen Zug auffuhr. Der erste Zug bremste ordnungsgemäß ab, der zweite nicht.

Die Rettung zog sich hin, weil erst die Passagiere im ersten Zug geborgen und evakuiert werden mussten. Danach musste der zweite Zug in eine andere Position gebracht werden – erst dann konnten auch diese Passagiere aussteigen.

Achterbahnunfall im Legoland: Ursache noch unklar

Einer Sprecherin des Legolandes zufolge geschah der Unfall im Bahnhofsbereich der Achterbahn „Feuerdrache“. Alle verfügbaren Rettungskräfte des Legolandes seien im Einsatz gewesen. Der Freizeitpark blieb trotz des Unfalls zunächst geöffnet.

Die Achterbahn „Feuerdrache“ führt zunächst durch einen überdachten, abgedunkelten Bereich des Parks. Im Verlauf der Fahrt geht es an der frischen Luft über eine Strecke mit Gefällen und einigen Kurven. Nach Parkangaben fährt die Achterbahn bis zu acht Meter pro Sekunde schnell, was rund 29 Kilometern in der Stunde entspricht.

Am vergangenen Samstag hatte es in einem Freizeitpark in Klotten an der Mosel in Rheinland-Pfalz einen tödlichen Vorfall bei einer Achterbahnfahrt gegeben. Eine 57-jährige Frau war aus der fahrenden Attraktion gestürzt. Sie erlitt tödliche Verletzungen.

Legoland in Günzburg: Millionen Besucher pro Jahr

Das Legoland war 2002 an der Autobahn 8 (Stuttgart-München) eröffnet worden. Günzburg hatte sich gegen rund 300 andere mögliche Standorte in aller Welt - darunter Tokio - durchgesetzt. Inzwischen gibt es zehn Themenbereiche mit mehr als 60 Attraktionen in dem Park. Zum Legoland gehört auch ein eigenes Feriendorf für Kurzurlauber.

Lesen Sie auch: Frau fällt aus Achterbahn und stirbt – Kripo ermittelt

In dem Günzburger Legoland arbeiten während der Saison rund 1100 Mitarbeiter. Nach der Eröffnung hatte der Park zunächst pro Saison etwa 1,3 Millionen Gäste vermeldet, später gab das Unternehmen keine genauen Besucherzahlen mehr bekannt. (pcl/dpa)

Dieser Artikel erschien zuerst auf morgenpost.de.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de