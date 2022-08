Salman Rushdie: Autor wohl auf Bühne in New York angegriffen

Der Autor Salman Rushdie wird versorgt, nachdem er auf einer Bühne angegriffen wurde. Rushdie ist nach Beobachtung mehrerer Zeugen auf einer Bühne im US-Bundesstaat New York angegriffen worden.

Angriff New York: Autor Salman Rushdie wohl auf Bühne angegriffen

Der Autor Salman Rushdie ist auf einer Bühne im US-Bundesstaat New York angegriffen worden. Polizei und Einsatzkräfte seien zu dem Veranstaltungshaus im Westen des Bundesstaats New York gerufen worden, bestätigte die Polizei der Deutschen Presse-Agentur am Freitag.

Der Täter sei noch in der Veranstaltungshalle im Ort Chautauqua festgenommen worden, teilte die New Yorker Polizei mit.

Rushdie sorgte mit seinem Buch „Die satanischen Verse“ Ende der 80er-Jahre für viel Aufsehen. Er wurde aus dem Iran verbannt. Gegen ihn wurde in dem muslimischen Staat eine Fatwa verhängt – also zu seinem Tod aufgerufen. Eine Organisation im Uran hat 3 Millionen Dollar für die Tötung Rushdies ausgelobt.

Vor mehr als 30 Jahren wurde der britisch-indische Schriftsteller Salman Rushdie per Fatwa vom damaligen iranischen Revolutionsführer Khomeini zum Tode verurteilt. Am 19. Juni feiert er seinen 75. Geburtstag. Foto: dpa

Salman Rushdie: Polizeischutz nach Todesdrohungen

Einge Muslime fühlten sich durch das Werk in ihrem religiösen Empfinden verletzt. Irans Revolutionsführer Ajatollah Khomeini erließ ein islamisches Rechtsgutachten, das zur Tötung Rushdies und all derer aufrief, die an der Verbreitung des Buches beteiligt waren. Ein japanischer Übersetzer wurde später tatsächlich getötet. Rushdie musste untertauchen, erhielt Polizeischutz.

Geboren wurde Rushdie im Jahr der indischen Unabhängigkeit 1947 in der Metropole Mumbai (damals Bombay). Er studierte später Geschichte am King's College in Cambridge. Seinen Durchbruch als Autor hatte er mit dem Buch „Mitternachtskinder“ („Midnight's Children“), das 1981 mit dem renommierten Booker Prize ausgezeichnet wurde. (dpa/bef)

Dieser Artikel erschien zuerst auf morgenpost.de.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de