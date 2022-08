"Tatort"-Schauspielerin Maria Furtwängler und Hubert Burda trennen sich

Es ist offiziell vorbei: Die beliebte Schauspielerin Maria Furtwängler und Hubert Burda haben sich getrennt

Über 30 Jahre waren die beiden ein Paar gewesen

Gerüchte über eine mögliche Trennung gibt es bereits seit Jahren

Sie, die erfolgreiche Schauspielerin. Er, der erfolgreiche Unternehmer: Maria Furtwängler (55) und Hubert Burda (82) galten jahrzehntelang als das Vorzeige-Paar. Nach mehr als 30 Jahren Ehe haben sie nun ihre Trennung bekannt gegeben, wie die Sprecherin von Maria Furtwängler am Montag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur in Berlin mitteilte.

In einer Erklärung im Namen der Eheleute heißt es: „Maria Furtwängler und Hubert Burda gehen bereits seit geraumer Zeit getrennte Wege. Sie sind einander, auch angesichts der beiden gemeinsamen Kinder, freundschaftlich und familiär verbunden und werden dies auch in Zukunft so handhaben.“ Darüber hinaus machte das Paar in der Angelegenheit keine weiteren Einzelheiten öffentlich.