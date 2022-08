Dürre in China führt zu großflächigen Stromausfällen

Fr, 26.08.2022, 12.23 Uhr

Die Rekord-Dürre in China hat zu großflächigen Stromausfällen in zahlreichen Provinzen geführt. Wasserkraftwerke können nicht mehr arbeiten und zugleich schalten viele Chinesen ihre Klimaanlagen an.

