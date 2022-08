Fischsterben in der Oder hat auch "menschengemachte Ursachen" (Lemke)

Mo, 29.08.2022, 18.23 Uhr

Angesichts des Fischsterbens in der Oder hat Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne) ihre polnische Kollegin Anna Moskwa in Bad Saarow getroffen. Zwar bleibe noch vieles zu klären, doch feststeht, dass auch menschengemachte Ursachen für die Entstehung der Goldalgen geführt haben. Deren tödliche Giftstoffe hätten das Fischsterben mitverursacht, sagt Lemke. IMAGES AND SOUNDBITES

Video: Umwelt