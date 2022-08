Bombensprengung: Autobahn und Bahnstrecke gesperrt

Auf der A115 am Funkturm in Berlin fahren keine Autos mehr.

Die Berliner Autobahn A115 (Avus) Richtung Potsdam und die parallele Bahnstrecke am Grunewald sind am Mittwochmorgen wegen einer geplanten Sprengung von Weltkriegsbomben gesperrt worden. Die Vorbereitungen für die Sprengung am Mittag hätten wie geplant begonnen, sagte ein Polizeisprecher.

Die Autobahn zwischen Funkturm und Zehlendorf und die S-Bahnen und Züge auf der Strecke sollen erst am Nachmittag wieder freigegeben werden. Die S-Bahn forderte Fahrgäste der Linie S7 auf, andere Linien wie die S1 zu benutzen.

Gute Woche-Newsletter Alles Gute aus Niedersachsen in einem Newsletter - jede Woche gute Nachrichten E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Die «Notfallsprengung» der vier Bomben ist für 13.00 Uhr geplant. Vor vier Wochen war auf dem Sprenggelände der Polizei im Grunewald ein großes Feuer ausgebrochen. Es gab zahlreiche Explosionen, weil die Polizei dort Bomben-Blindgänger, Granaten und Munition aus dem Zweiten Weltkrieg sowie illegales Feuerwerk lagert.

‼️ Am Mittwoch (31.08.) findet eine #Großsprengung auf dem Sprengplatz #Grunewald statt. In der Zeit von ca. 07:30-16:00 Uhr wird die #A115 zwischen Dreieck Funkturm und Kreuz Zehlendorf, der #Kronprinzessinnenweg und der #Bahnverkehr gesperrt. ‼️

➡️ https://t.co/HOyTwoB6Wk pic.twitter.com/vpyivpsd2j — Verkehrsinformationszentrale Berlin (VIZ Berlin) (@VIZ_Berlin) August 30, 2022

© dpa-infocom, dpa:220831-99-575345/2 (dpa)