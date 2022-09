Corona: Omikron-Impfungen noch diese Woche möglich

Noch in dieser Woche könnten die Impfungen mit den an die Omikron-Variante angepassten Corona-Vakzinen starten. Alle Infos im Blog.

Bereits diese Woche könnten die Impfungen mit den Omikron-Vakzinen starten

Die Bundesländer erwarten allerdings keinen großen Ansturm auf die neuen Impfstoffe

Das RKI meldet für Samstag 29.345 Neuinfektionen

Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 230,5

Berlin. Pünktlich zum Herbst und einer wahrscheinlichen weiteren Corona-Welle in Deutschland könnten die Impfungen mit den an die Omikron-Variante angepassten Vakzinen noch in dieser Woche starten. Das teilte das Bundesgesundheitsministerium am Montag mit.

Die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) hatte am Donnerstag die Genehmigung für die beiden Impfstoffe von Biontech/Pfizer und Moderna erteilt, die an den Subtyp BA.1 der Omikron-Variante des Coronavirus angepasst sind. Am Freitag ließ die EU-Kommission die Vakzine zu.







Corona-News von Montag, 5. September: Erste Impfungen mit Omikron-Vakzin wohl noch diese Woche

14.20 Uhr: Das Bundesgesundheitsministerium rechnet damit, dass die Impfungen mit den neuen an die Omikron-Variante angepassten Vakzinen in dieser Woche beginnen können. Man habe die Impfstoffe beschafft, die Auslieferung laufe nun aber direkt über die Hersteller und den pharmazeutischen Großhandel an die Ärzte und Impfzentren, sagte ein Sprecher des Ministeriums am Montag in Berlin. Konkrete Lieferzahlen lägen ihm nicht vor. "Wir gehen aber schon davon aus, dass in dieser Woche auch die ersten Impfungen erfolgen können."

BA.1 spielt in Deutschland zwar keine Rolle mehr, Experten gehen aber davon aus, dass die neuen Impfstoffe auch einen Vorteil gegen den derzeit dominierenden Subtyp BA.5 bringen. In dieser und in der kommenden Woche sollen rund 14 Millionen Dosen des BA.1-Präparats von Biontech/Pfizer und Moderna kommen.

Hier startet ein neuer Corona-Blog. Alle Corona-News von Montag, 5.September 2022 und ältere Nachrichten, finden Sie hier.

