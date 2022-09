Rammstein-Tickets: Warnung an Fans vor Karten von Viagogo

2023 ist es wieder so weit: Rammstein werden im kommenden Jahr auf Tour gehen. In gleich zwei Großstädten in Deutschland sind jeweils zwei Konzerte geplant: München und Berlin. Der europaweite Vorverkauf beginnt bereits am heutigen Donnerstag. Ab 10.00 Uhr haben Fans der Rockband die Möglichkeit, bei regulären Vorverkaufsstellen Karten zu ergattern.

Rammstein-Konzerte: Vorsicht beim Ticket-Kauf auf Viagogo

Wer auf der offiziellen Ticketbörse Eventim keine Karten mehr ergattern kann, sollte sich vor alternativen Shops wie Viagogo allerdings hüten. Der Ticket-Zwischenhändler gilt als besonders unseriös. So werden die Karten nicht nur stark überteuert verkauft: Tatsächlich kann nicht einmal mit einhundert prozentiger Sicherheit garantiert werden, dass Käufer mit den erstandenen Karten eingelassen werden. Lesen Sie hier: Eventim sorgt zum Verkaufsstart der Rammstein-Tickets für Ärger.

Wie NDR berichtet, fehlen auf den Viagogo-Tickets nicht selten Barcodes oder andere wichtige Informationen. So könnte es sein, dass Rammstein-Fans umsonst den vielfachen Konzertpreis zahlen, um hinterher Till Lindemann und Co. nicht einmal spielen zu hören. (day)

Dieser Artikel erschien zuerst auf morgenpost.de.

