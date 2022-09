Tod der Queen: Das sind die wichtigsten Termine

Berlin. Nach dem Tod der Queen stehen einige wichtige Termine an. Wann sollen die Trauerfeier, die Beerdigung und die Krönung stattfinden?

König Charles III. ist von Schottland nach London zurückgekehrt. Am Abend wird seine aufgezeichneten Ansprache an die britischen Bürger im Fernsehen ausgestrahlt. Mittags läuteten zu Ehren der Queen vielerort die Glocken.

Die britische Königin ist verstorben und ganz Großbritannien trauert. Die nächsten Tage werden von Feiern, Beerdigung und der Ernennung des neuen Königs geprägt sein. Für die Tage nach dem Tod der Monarchin gilt ein spezielles Protokoll mit dem Titel "London Bridge", das jegliche Schritte minutiös vorgibt. Wann finden die Zeremonien, Trauerfeiern und die Krönung denn genau statt.

Welche Daten schon feststehen:

10. September: Ernennung des neuen Königs

13. September: Prozession und Gottesdienst

14. - 17. September: Aufbahrung des Leichnams

19. September: Staatsbegräbnis und Staatstrauertag

Tod der Queen: Ernennung des neuen Königs

Donnerstag ist erst seine Mutter gestorben und bereits Freitag hat König Charles III. seine erste Rede an die Nation gehalten.

Am Samstag, den 10. September um zehn Uhr morgens, soll der Accession Council zusammenkommen, um König Charles im St. James Palace in London offiziell zum König zu ernennen. Eine Stunde später wird das dann durch den ranghöchsten Herold, dem Garter King of Arms verkündet.

Die erst vor Kurzem ernannte Premierministerin Liz Truss und ihr Kabinett werden sich mit König Charles treffen. Das Parlament schwört dem neuen Monarchen dann die Treue und spricht ihm sein Beileid aus.

Tod der Queen: Prozession durch London und Gottesdienst

Fünf Tage nach dem Tod der britischen Königin, am kommenden Dienstag, wird der Sarg in einer Prozession durch London zum Westminster Palast überführt. Hier wird es einen anschließenden Gottesdienst geben.

Tod der Queen: Aufbahren des Leichnams

Vom 14. bis zum 17. September wird der Leichnam der Queen vermutlich im Westminster Palast aufgebahrt. Die sogenannte „Feather“ (Feder) dauert 23 Stunden am Tag und dient Trauernden der Verabschiedung.

Wichtige Personen erhalten Zeittickets, damit sie nicht in der Schlange warten müssen. Man rechnet mit einer halben Million Menschen, die kommen werden. In dem Zeitraum wird auch der Ablauf des folgenden Staatsbegräbnisses geprobt und König Charles besucht Wales.

Tod der Queen: Staatsbegräbnis in Westminster Abbey

Am 19. September wird vermutlich das Staatsbegräbnis der Queen stattfinden. Der Staatsakt findet traditionell in Westminster Abbey statt. Hier werden alle Könige und Königinnen von England gekrönt und beigesetzt. Um 12 Uhr am Mittag gibt es dann zwei Schweigeminuten.

Der Sarg soll von Marinesoldaten auf einer Lafette durch die Londoner Straßen gezogen werden. Das Begräbnis und der Gottesdienst finden dann in der St. Georges Chapel auf Schloss Windsor statt. Der königliche Leichnam wird allerdings in der King George VI.-Gedächtnis-Kapelle des Schlosses beigesetzt. Dort liegt auch ihr Ehemann Prinz Philip begraben. An seiner Seite wird die Queen ihre letzte Ruhe finden.

Der Tag gilt als nationaler Feiertag und "Tag des Trauerns". Den Arbeitgebern ist überlassen, ob sie ihren Angestellten frei geben.

Tod der Queen: Krönung von König Charles III.

Wann König Charles III. gekrönt wird, steht noch nicht fest. Seine Mutter, Queen Elizabeth II. hatte ihre Krönung erst 16 Monate nach dem Tod ihres Vaters, König George IV. Allerdings tritt König Charles schon drei Tage nach dem Tod eine Trauerreise durchs Land an. Er wird Schottland, Nordirland und Wales besuchen.

