Charles III. verspricht, ein "Leben lang zu dienen"

Fr., 09.09.2022, 20.23 Uhr

In seiner ersten Rede als König des Vereinten Königreichs verspricht Charles III. dem britischen Volk, ihm "ein Leben lang zu dienen", wie es seine am Donnerstag verstorbene Mutter, Elizabeth II. getan hat. broadcast on September 9, shooting date unknown.

