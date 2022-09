Queen: Offener Sarg? Wie Elizabeth II. aufgebahrt wird

Trauer und Neuanfang in Großbritannien: Der Sarg der verstorbenen Königin Elizabeth II. wurde von Balmoral nach Edinburgh gebracht, Charles III. wurde offiziell zum König ernannt, Prinzen-Enkel William und Harry treten wieder gemeinsam vor die Öffentlichkeit. Das geschah am Wochenende.

Eine "very important person" (VIP) muss nicht anstehen. Sie bekommt ein Ticket und damit ein Zeitfenster, um sich von der verstorbenen britischen Königin Elizabeth II. zu verabschieden. Wie wird die Queen aufgebahrt?

Vorneweg: Nicht im offenen Sarg.

Eine kleine Plattform – an jeder Ecke davon eine Wache –, darauf ein mit purpurfarbenem Stoff bedeckter Katafalk: Auf diesem Gerüst wird tagelang der Sarg aufgebahrt. So viel zur Szenerie in der Westminster Hall des britischen Parlaments.

Queen: Tagelang können die Menschen Abschied nehmen

In einer Prozession wird jeder Bürger an den sterblichen Überresten vorbeigehen können. Das britische Revolverblatt "The Sun" ist für eine Übertreibung immer gut. Aber diesmal ist die Annahme realistisch, dass Hunderttausende kommen werden; dass in Großbritannien mit kilometerweiten Warteschlangen und stundenlangen Wartezeiten zu rechnen ist. Deswegen auch die VIP-Karten.

Am Dienstag wird der Leichnam von Schottland nach London gebracht, erst in den Buckingham-Palast und später nach Westminster. Die Prozession dorthin trägt den Codenamen "Lion". Am Mittwoch schließt sich die Operation "Feather" an, auf Deutsch: Feder, mit einer Gedenkfeier in Westminster Hall.

Das Staatsbegräbnis ist laut britischen Medien für den 19. September vorgesehen. Eine offizielle Bestätigung des Datums steht aus. Der Thronfolger, der neue König Charles III., verkündete bereits, dass die Menschen in Großbritannien am Tag der Beisetzung frei bekommen.

Die Details, auch die Codenamen für jeden Schritt der Trauerfeierlichkeiten, sind seit über einem Jahr bekannt. Ihre letzte Ruhestätte wird die Queen auf Schloss Windsor finden, wo sie zuletzt hauptsächlich residiert hatte. Sie soll neben ihrem Mann Philip beigesetzt werden. Er war im April 2021 im Alter von 99 Jahren verstorben.

Die Tage für die Zeit nach dem Tod sind minutiös geplant. Das Protokoll des britischen Königshauses soll ein emotionales Durcheinander verhindern.

