König Charles III. auf historischem Besuch in Nordirland

Di., 13.09.2022, 18.23 Uhr

39 Mal war Charles bereits in Nordirland, nun reiste er erstmals in seiner neuen Funktion als König in die britische Provinz - gemeinsam mit seiner Frau Camilla. Der Besuch von König Charles III. fand vor dem Hintergrund großer politischer Spannungen in Nordirland statt, wo seit 1998 ein fragiler Frieden herrscht.

