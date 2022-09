Australien: Fast alle gestrandeten Grindwale sind tot

Fr., 23.09.2022, 12.23 Uhr

Australische Einsatzkräfte haben um das Überleben der letzten von insgesamt etwa 230 gestrandeten Grindwalen gekämpft. Weniger als zehn Tiere an einem abgelegenen Strand an der Westküste Tasmaniens sind nach Angaben der staatlichen Tierschutzbehörde noch am Leben.

Video: Vermischtes, Leute, Wissenschaft, Technik, Forschung, Umwelt