Flugzeugabsturz bei Gera: Feuerwehr meldet zwei Tote

Gera. Am Samstag sind bei einem Zusammenstoß von zwei Flugzeugen bei Gera zwei Menschen gestorben. Polizei und Feuerwehr sind im Einsatz.

Am Samstagabend sind bei einem Zusammenstoß von zwei Flugzeugen am Rande von Gera zwei Menschen gestorben. Bei den Verunglückten handle es sich um zwei Kunstflieger.

Diese seien mit ihren jeweiligen Maschinen in der Nähe des Flugplatzes Leumnitz in der Luft zusammengeprallt, so ein Sprecher der Feuerwehr. Polizei und Feuerwehr waren eigenen Angaben zufolge mit einem Großaufgebot im Einsatz.

Flugzeugabsturz: Polizei und Feuerwehr im Einsatz

"Nach derzeitigen Erkenntnissen stürzten zwei Luftfahrzeuge ab", bestätigte die Polizei. Die Flugzeuge seien nach dem Zusammenstoß über eine freie Fläche abgestürzt, ergänzte die Feuerwehr. Weitere Tote oder Verletzte habe es nicht gegeben.

Details zum Unfallhergang und zur Identität der Pilotinnen oder Piloten stehen noch aus. "Die genauen Umstände des Unfallherganges sind Gegenstand der sofort eingeleiteten, kriminalpolizeilichen Ermittlungen", hieß es in einer Mitteilung der Polizei.

Am Flugplatz Gera-Leumnitz dürfen laut Internetseite Flugzeuge mit einem maximalen Startgewicht von 5,7 Tonnen starten und landen. Es ist ein Flugplatz sowohl für den gewerblichen Flugverkehr als auch für den Flugsport. (dpa)

Dieser Artikel erschien zuerst auf morgenpost.de.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de