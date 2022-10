Messerangriff in Ludwigshafen: Zwei Tote und Verletzte – Was bekannt ist

Bei einem Messerangriff sind am Dienstag in Ludwigshafen zwei Menschen getötet worden: eine Frau und ein Mann. Der mutmaßliche Täter wurde von der Polizei angeschossen und festgenommen. Der 25 Jahre alte Mann liegt nach Angaben des Polizeipräsidiums Rheinpfalz schwer verletzt im Krankenhaus. Was bisher bekannt ist.

Was wir nicht wissen: Amoklauf, kriminelles Verbrechen, Terrorattacke? Der Hintergrund der erschütternden Bluttat in Rheinland-Pfalz ist unklar. Ebenso wenig wurde etwas zur Identität der Opfer bekannt.

Was wir wissen: Das Verbrechen eignete sich im Stadtteil Oggersheim, Es gibt zwei Tatorte: auf der Straße und in einer Drogerie. Zunächst griff der Täter mit dem Messer eine Frau in einem Haus an, auf der Flucht dann auch einen Mann.

Messerangriff: Die Polizei stoppt den Täter mit einem Schuss

Die Polizei stellte ihn in einem Drogeriemarkt und setzte ihn außer Gefecht. Zuvor hatte er dort noch eine Person attackiert. Zwei Menschen erlagen ihren Verletzungen, zwei sind schwer verletzt, darunter der Täter selbst.

Ein Polizeisprecher sagte der Zeitung "Rheinpfalz". "Polizeikräfte konnte den Mann stoppen, mussten aber die Schusswaffe einsetzen". Die Ermittlungen laufen noch. (fmg)

